Video Gol Highlights Monza-Sassuolo 1-0: Sintesi 28-1-2024

Video Gol e Highlights Monza-Sassuolo 1-0, 22° Giornata Serie A: decide Colpani

Il Monza batte il Sassuolo all’U Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nella ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

I brianzoli tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, mentre gli emiliani perdono la seconda partita consecutiva.

Sintesi di Monza-Sassuolo 1-0

Out Caprari, Machin e Gomez per Raffaele Palladino, che schiera D’Ambrosio, Pablo Marì e Caldirola in difesa a protezione di Di Gregorio, scelti Birindelli e Akpa-Akpro a centrocampo con Pessina e Ciurria, mentre in attacco Carboni e Colpani agiscono alle spalle di Mota.

Non ci sono Berardi, Defrel, Obiang e Toljan per Alessio Dionisi, che punta su Pedersen, Ruan, Ferrari e Doig in difesa davanti a Consigli, c’è Castillejo a completare il centrocampo con Thorstvedt, Lauriente, Boloca e Matheus Henrique, mentre in attacco spazio al solito Pinamonti.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre devote al possesso palla, che danno il meglio di sé nel ripartire in contropiede.

Ci provano Birindelli e Thorstvedt, mentre al 22′ minuto viene annullata la rete di Mota per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR.

Dopo i tentativi di Akpa-Akpro, Lauriente e il palo di Thorstvedt, al 31′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Colpani, che trova il gol del vantaggio al termine della bella azione di Mota.

Nel finale vengono ammoniti anche Akpa-Akpro e Matheus Henrique, ma gli ospiti dimostrano di aver subito il contraccolpo psicologico.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Bondo, Mulattieri e Viti al posto di Akpa-Akpro, Lauriente e Castillejo.

I padroni di casa sono pericolosi con Mota e Carboni prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Djuric e Volpato subentrare per l’argentino e Thorstvedt, in mezzo il giallo a Pedersen.

Entrano anche Zerbin, Lipani, Izzo, Bettella e Ceide al posto di Colpani, Boloca, Caldirola, Pessina e Doig in un finale in cui Pinamonti e Mulattieri sfiorano il pareggio, ammonito Ruan.

Highlights e Video Gol di Monza-Sassuolo 1-0:

Tabellino di Monza-Sassuolo 1-0

Marcatori: 31’ pt Colpani (M)

Assist: 31’ pt Mota (M)

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola (42’ st Izzo); Birindelli, Akpa Akpro (1’ st Bondo), Pessina (42’ st Bettella), Ciurria; Colpani (32’ st Zerbin), V. Carboni; Mota. All. Palladino.

Sassuolo (4-3-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig (46’ st Ceide); Boloca (33’ Lipani), Matheus Henrique; Castillejo (1’ st Viti), Thorstvedt (27’ st Volpato), Laurentie (1’ st Mulattieri); Pinamonti. All. Dionisi

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: Akpa Akpro (M), Henrique (S), Pedersen (S), Tressoldi (S).