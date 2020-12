Video gol highlights Monza-Salernitana 3-0: sintesi 30-12-2020

Risultato Monza-Salernitana 3-0, 16° giornata Serie B: Balotelli, Barillà e Armellino abbattono i granata e mandano i brianzoli al terzo posto; la Salernitana, inconsistente, resta in vetta, ma il suo vantaggio si assottiglia e rischia il sorpasso dell’Empoli.

Cronaca Monza-Salernitana 3-0, 16° giornata Serie B

I brianzoli iniziano bene contro i primi in classifica passando in vantaggio già al 4° minuto con il nuovo arrivato Balotelli, che insacca da due passi un potente cross dalla sinistra di Carlos Augusto ispirato da Mota Carvalho, che mette in movimento il terzino brasiliano.

l’attaccante portoghese è in vena anche oggi e al 14° un suo traversone viene deviato in porta da Boateng, ma Belec è attento e respinge.

Dopo un gol annullato a Balotelli per offside, al 25° si vede per la prima volta la squadra campana: è ottimo il traversone di Tutino dalla destra e anche la sponda di Djuric, ma Anderson spreca la palla del pareggio spedendo il pallone oltre la traversa da posizione favorevole.

Passata la mezz’ora, Belec deve impegnarsi nuovamente su Boateng, che tira da fuori area, e soprattutto su Mota Carvalho, che prova il tiro a giro: il portiere granata è bravissimo in entrambe le occasioni. Non può nulla però al 45° minuto: Boateng di tacco lancia sulla destra Frattesi che a sua volta mette in mezzo per Barillà, la cui sberla sotto misura è assolutamente imparabile.

La Salernitana, nonostante i cambi, fa molta fatica anche nel secondo tempo e il Monza prova ad approfittarne per chiudere i conti. Mota Carvalho fa ammattire la fascia destra ospite con le sue giocate e con una di queste, accentramento e sinistro dal limite, colpisce il palo al 66°.

Gyomber deve mettere una pezza più volte per fermare gli avversari, ma i suoi compagni non reagiscono. Anzi, il tris brianzolo viene nuovamente accarezzato all’83° da D’Errico, che sbaglia un gol che sembrava fatto spedendo in orbita da pochi metri un cross basso di Carlos Augusto.

La situazione non migliora per i campani, che spariscono dal campo e incassano il tris a tempo scaduto, al 95°: Armellino, entrato da poco, fa il suo ingresso in area e conclude trovando una deviazione che beffa Belec. Il match termina qui.

Migliori in campo Mota Carvalho (7), che non segna ma ispira due gol su tre, e Belec (7), che respinge quel che può. Male il solo Djuric (5), inconsistente.

Tabellino Monza-Salernitana 3-0, 16° giornata Serie B

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci (62′ Paletta), Bettella, Carlos Augusto; Frattesi (86′ Armellino), Barberis, Barillà; Boateng (77′ D’Errico), Balotelli (62′ Maric), Mota Carvalho. Allenatore: Brocchi

Salernitana (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani (34′ Kupisz); Casasola, Schiavone (60′ Cicerelli), Di Tacchio, Anderson (60′ Dziczek), Lopez; Tutino (81′ Gondo), Djuric (81′ Giannetti). Allenatore: Castori

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 4′ Balotelli, 45′ Barillà e 95′ Armellino

Ammoniti: Gyomber, Djuric e Bellusci

