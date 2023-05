Video Gol Highlights Monza – Roma 1-1 e Sintesi 03-05-2023

Video Gol e Highlights di Monza – Roma, 33° Giornata Serie A: giallorossi in vantaggio con El Shaarawy al 24° e pareggio di Caldirola al 40°.

Secondo pareggio consecutivo per 1 a 1 per la Roma di Mourinho che dopo quello dell’Olimpico contro il Milan viene fermata sul pari anche dal Monza di Palladino.

La Roma passa in vantaggio al 24° con El Shaarawy ed il Monza pareggia al 39° con Caldirola.

La lotta per il 4° posto che vale l’accesso alla Champions League si fa sempre più difficile per la Roma che ora si trova al 5° posto a pari merito con Milan e Atalanta con 58 punti.

L’Inter che ha travolto il Verona è salita al 4° posto solitario con 60 punti.

Proprio l’anticipo di sabato alle 18:00 vedrà di fronte la Roma di Mourinho e l’Inter di Inzaghi in uno scontro diretto che i giallorossi non possono permettersi di sbagliare quando mancano ormai solo 5 giornate al termine del campionato.

Per il Monza di Palladino arriva un pareggio dopo 3 vittorie consecutive in campionato.

Il Monza sale a 45 punti e aggancia il Bologna e Torino al 9° posto in classifica.

Sintesi di Monza – Roma:

Il Monza di Palladino scenderà in campo con il 3-4-2-1. Di Gregorio presidia i pali, Izzo e Caldirola coprono rispettivamente le fasce difensive di destra e sinistra con Pablo Marì al centro. Ciurria e Carlos Augusto saranno esterni di destra e sinistra a centrocampo con Pessina e Rovella al centro. Colpani e Caprari in trequarti a supporto dell’unica punta Mota Carvalho.

Mourinho schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva formata da Mancini, Celik e Ibanez. A centrocampo si sono Cristante e Bove al centro con Zalewski a destra ed El Shaarawy a sinistra. In attacco Solbakken e Pellegrini a sostegno dell’unica punta Abraham.

Al 2° errore difensivo di Celik e prende palla Mota che prova il tiro di sinistro sul primo palo ma Rui Patricio è bravo a deviare in calcio d’angolo.

Al 4° ci prova Carlos Augusto ma il suo tiro al volo termina di poco a lato.

Al 20° su calcio di punizione per la Roma ci prova di testa Ibanez ma il tiro e centrale e Di Gregorio para.

Al 24° la Roma passa in vantaggio con El Shaarawy che è più veloce di tutti a ribattere a rete un errori di Di Gregorio.

Al 31° Mota prova il tiro di destro che termina fuori di niente sfiorando il gol del pareggio!

Al 36° ancora un colpo di testa di Ibanez ma Di Gregorio para.

Al 38° arriva il pareggio del Monza.

Gran gol di Caldirola con un sinistro al volo sul secondo palo!

In apertura di ripresa il Monza sfiora subito il gol del vantaggio con Carlos Augusto che prova il diagonale di sinistro ma Rui Patricio riesce a respingere!

Nella Roma al 60° escono Zalewski e Solbakken ed entrano Camara e Spinazzola.

Nel Monza subito dopo fuori Rovella e Caprari e dentro Machin e Valoti.

Al 69° Mourinho è costretto a sostituire El Shaarawy per un problema muscolare, al suo posto entra il baby Volpato.

A seguire esce anche Bove e al suo posto entra Tahirovic.

I ritmi si sono abbassati in questa seconda frazione e le squadre appaiono stanche.

Highlights e Video Gol di Monza – Roma:

Tabellino di Monza – Roma:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola (41′ st Marlon); Ciurria, Rovella (20′ st Machin), Pessina, Carlos Augusto; Colpani (1′ st Birindelli), Caprari (20′ st Valoti); Mota (41′ st Gytkjaer). All. Palladino

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski (16′ st Spinazzola), Cristante, Bove (39′ st Tahirovic), El Shaarawy (24′ st Volpato); Pellegrini, Solbakken (16′ st Camara); Abraham. All. Mourinho

Marcatori: 24′ pt El Shaarawy, 39′ pt Caldirola

Ammoniti: Palladino, Ciurria, Cristante, Pellegrini, Izzo, Celik, Pessina

Espulsi: Celik 95°