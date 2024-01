Video Gol Highlights Monza-Inter 1-5: Sintesi 13-1-2024

Video Gol e Highlights Monza-Inter 1-5, 20° Giornata Serie A: segnano Calhanoglu e Lautaro Martinez una doppietta, in rete anche Thuram e Pessina

L’Inter batte il Monza all’U Power di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nell’ultimo anticipo del sabato della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva per la capolista, che si porta a quota cinquantuno punti in classifica, mentre i brianzoli si fermano dopo due risultati utili consecutivi sostando a quota venticinque punti.

Sintesi di Monza-Inter 1-5

Out Caprari, Carboni, Di Gregorio, Machin e Gomez per Raffaele Palladino, che schiera D’Ambrosio, Gagliardini e Caldirola in difesa a protezione di Sorrentino, sceglie Bondo a centrocampo con Pereira, Pessina e Ciurria, lancia Carboni in attacco con Colpani e Mota.

Assente il solo Cuadrado per Simone Inzaghi, che punta su De Vrij in difesa con Pavard e Bastoni davanti a Sommer, sceglie Darmian a centrocampo con Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu e Dimarco, mentre in attacco spazio alla solita coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi. Gli ospiti partono fortissimo mostrando una qualità incredibile nelle giocate, mentre i padroni di casa tentano di lenire le ferite.

Ci provano Dimarco e Lautaro Martinez, nel mezzo il giallo a Colpani, prima del gol del vantaggio degli ospiti, che sbloccano il risultato al 12′ minuto con Calhanoglu, freddo nel trasformare il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Gagliardini ravvisato dal VAR.

Neanche il tempo di respirare, che al 14′ minuto gli ospiti raddoppiano con Lautaro Martinez su assist di Dimarco, lanciato da Mkhitaryan.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e, dopo il tentativo di Thuram al 29′ minuto si vedono annullare l’ipotetica rete di Pessina per posizione di fuorigioco.

Nel finale Thuram e Mkhitaryan sono poco precisi in fase di conclusione, così come Colpani non trova la porta da ottima posizione.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Birindelli, Kyriakopoulos e Bondo al posto di Pereira, Ciurria e Caldirola.

Dopo una grande parata di Sorrentino, al 60′ minuto gli ospiti calano il tris, ancora Calhanoglu, che si regala la doppietta dopo l’ammonizione, approfittando del bellissimo assist di Thuram.

Entrano Asllani e Frattesi per Calhanoglu e Barella, ancora una volta Sorrentino si supera su Pavard, ma al 69′ minuto i padroni di casa segnano con Pessina, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Darmian su Mota.

Viene ammonito Birindelli, i vari Marì, Carlos Augusto, Acerbi, Akpa-Akpro e Bisseck subentrano a D’Ambrosio, Dimarco, Bastoni, Pessina e Pavard, mentre Sommer è attento su Kyriakopoulos.

All’85′ minuto altro calcio di rigore per gli ospiti, quando Akpa-Akpro stende Frattesi: questa volta a trasformarlo è Lautaro Martinez per la doppietta personale.

E all’88′ minuto chiude i giochi Thuram, su assist di Mkhitaryan, che approfitta dell’errore di Gagliardini.

Highlights e Video Gol di Monza-Inter 1-5:

Tabellino di Monza-Inter 1-5

Monza (3-4-1-2): Sorrentino 5,5; D’Ambrosio 5 (26′ st Mari), Gagliardini 4,5, Caldirola 4,5; Pereira 5,5 (13′ st Birindelli 5,5), Pessina 6 (35′ st Akpa Akpro 5), Bondo 5 (1′ st Colombo 5), Ciurria 4,5 (1′ st Kyriakopoulos 5); Colpani 5, V. Carboni 4,5; Mota 6.

Allenatore: Palladino 4



Inter (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 6,5 (37′ st Bisseck sv), De Vrij 6,5, Bastoni 6,5 (27′ st Acerbi 6); Darmian 6, Barella 6,5 (17′ st Frattesi 6,5), Calhanoglu 7,5 (17′ st Asllani 6), Mkhitaryan 6,5, Dimarco 7 (27′ st Carlos Augusto 6); Thuram 6,5, Martinez 7,5.

Allenatore: S. Inzaghi 8



Arbitro: Rapuano

Marcatori: 12′ rig. e 15′ st Calhanoglu (I), 14′ e 39′ st rig. Martinez (I), 24′ st rig. Pessina (M), 43′ st Thuram (I)

Ammoniti: Colpani (M), Calhanoglu (I), Birindelli (M), Pavard (I)

Espulsi: