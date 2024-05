Video Gol Highlights Monza-Frosinone 0-1: Sintesi 19-5-2024

Video Gol e Highlights Monza-Frosinone 0-1, 37° Giornata Serie A: decide Cheddira

Il Frosinone batte il Monza all’U-Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nella trentasettesima giornata di Serie A, diciottesimo turno del girone di ritorno.

Tre punti fondamentali per i ciociari, che si giocheranno la salvezza davanti al proprio pubblico, mentre seconda sconfitta consecutiva per i brianzoli.

Sintesi di Monza-Frosinone 0-1

Out Bettella, Ciurria, Machin e Gomez per Raffaele Palladino, che schiera Birindelli, Pablo Marì, Izzo e Kyriakopoulos davanti a Sorrentino, confermato Bondo con Gagliardini in mediana e il solito tridente dei trequartisti formato da Pessina, Colpani e Mota alle spalle di Djuric unica punta.

Non ci sono Kalaj, Oyono e Turati per Eusebio Di Francesco, che punta su Zortea, Lirola, Romagnoli, Okoli e Valeri in difesa a protezione di Cerofolini, in mediana Barrenechea, Brescianini e Harroui, in attacco Soule e Cheddira.

E’ una partita abbastanza noiosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa non sembrano trovare la giusta qualità nel giro della palla, mentre gli ospiti sono ben messi in campo e bravi sulla trequarti.

Al 9′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Cheddira, che trova il gol del vantaggio al termine di un bel contropiede.

I padroni di casa non riescono proprio a reagire, anche perché gli ospiti sono perfetti in fase difensiva e approfittano della lunghezza degli avversari rendendosi ancora pericolosi con Harroui.

Solo dopo il giallo a Bondo, finalmente i padroni di casa si fanno vedere in attacco con Colpani, che viene fermato dal palo.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Zerbin, Carboni e D’Ambrosio al posto di Kyriakopoulos, Bondo e Izzo, e viene subito ammonito Soule.

Gli ospiti si divorano il raddoppio con il palo colpito dallo stesso Soule, prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Caprari, Gelli e Pereira subentrare per Mota, Harroui e Birindelli.

Nel finale c’è spazio anche per Baez, Cuni e Reinier al posto di Barrenechea, Soule e Cheddira, mentre viene ammonito Gelli.

Highlights e Video Gol di Monza-Frosinone 0-1:

Tabellino di Monza-Frosinone 0-1

Marcatori: 9’ pt Cheddira (F).

Assist: 9’ pt Harroui (F).

Monza (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli (34’ st Pereira), Izzo (1’ st D’Ambrosio), Pablo Marì, Kyriakopoulos (1’ st Zerbin); Bondo (1’ st Valentin Carboni), Gagliardini; Colpani, Pessina, Mota Carvalho (21’ st Caprari); Djuric. All. Palladino.

Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Brescianini, Barrenechea (41’ st Reinier), Valeri; Soulé (46′ st Baez), Harroui (27’ st Gelli); Cheddira (41’ st Cuni). All. Tudor.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: Bondo (M), Soulè (F), Gelli (F).

Espulsi: –

