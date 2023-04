Video Gol Highlights Monza-Fiorentina 3-2: Sintesi 23-4-2023

Video Gol e Highlights Monza-Fiorentina 3-2, 31° Giornata Serie A: segnano Kouame, Saponara, Mota, Pessina e autorete di Biraghi

Il Monza batte in rimonta la Fiorentina all’U Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nella trentunesima giornata di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva e terzo risultato utile consecutivo per i lombardi, che si portano a quota quarantuno punti in classifica.

I toscani si fermano dopo cinque risultati utili consecutivi, in cui avevano conquistato otto punti, fermandosi a quota quarantadue punti in classifica.

Sintesi di Monza-Fiorentina 3-2

Intera rosa a disposizione di Raffaele Palladino, che schiera Izzo, Pablo Marì e Caldirola a protezione di Di Gregorio, con Ciurria, Rovella, Pessina, Colpani e Carlos Augusto a centrocampo, mentre in attacco viene scelto Mota con Caprari.

Infortunati Bonaventura, Brekalo, Sirigu e Venuti per Vincenzo Italiano, che punta su Dodò, Martinez Quarta, Milenkovic e Biraghi in difesa davanti a Terracciano, confermato Barak a centrocampo con Amrabat e Mandragora, mentre in attacco si rivede Kouame con Cabral e Saponara.

E’ una partita meravigliosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi intensi tra due squadre che si affrontano a viso aperto. Succede di tutto e di più, visto che entrambe le squadre sono dedite al possesso palla, forse risultando non proprio concentrate come dovrebbero in fase difensiva.

Al 9′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Kouame, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Biraghi.

Neanche il tempo di tornare a centrocampo che al 12′ minuto gli ospiti raddoppiano con Saponara su assist di Kouame, al termine di una bella sgroppata di Dodò.

Grandissima reazione dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria rendendosi pericolosi con Caldirola.

Al 26′ minuto i padroni di casa tornano in partita grazie all’autogol di Biraghi, che devia nella propria porta la palla dopo la respinta di Terracciano sulla conclusione di Caprari.

Vengono ammoniti Carlos Augusto, Milenkovic e Barak, ma al 43′ minuto i padroni di casa pareggiano con Mota, su assist di Di Gregorio con un lancio lungo, sul quale la difesa avversaria non fa certamente bella figura.

Nel finale i padroni di casa potrebbero addirittura completare la rimonta, ma la rete di Pessina al 47′ minuto viene annullata dal VAR per fallo di mano.

Il secondo tempo si apre come si era conclusa la prima frazione di gioco, cioè con i padroni di casa in dominio e ospiti più bassi nel tentativo di risultare più compatti in fase difensiva.

Dopo un tentativo di Colpani, al 59′ minuto i padroni di casa ribaltano definitivamente il risultato completando la rimonta proprio con Pessina, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Amrabat, anche ammonito, su Mota.

⏱️ FT | Il @ACMonza ribalta il risultato e trova la vittoria! ✌️#MonzaFiorentina 3-2 pic.twitter.com/bcBHRnhuf7 — Lega Serie A (@SerieA) April 23, 2023

Girandola di cambi: dentro Sottil, subito pericoloso, Castrovilli, Machin, Donati, Duncan, Caprari, Terzic e Jovic, fuori Saponara, Barak, Pessina, Colpani, Amrabat, Petagna, Dodò e Mandragora.

Nel finale prima Caldirola viene fermato dal palo, mentre Marlon e Valoti sostituiscono Izzo e Mota, e anche Rovella riceve il cartellino giallo.

Highlights e Video Gol di Monza-Fiorentina 3-2:

Tabellino di Monza-Fiorentina 3-2

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (87′ Marlon), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Colpani (68′ Donati), Rovella, Carlos Augusto; Caprari (78′ Petagna), Pessina (68′ Machin); Dany Mota (87′ Valoti). All. Palladino

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò (80′ Terzic), Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak (59′ Castrovilli), Amrabat (71′ Duncan), Mandragora (71′ Jovic); Kouamè, Cabral, Saponara (59′ Sottil). All. Italiano

Gol: 8′ Kouamé (F), 13′ Saponara (F), 26′ aut. Biraghi (F), 42′ Dany Mota (M), 59′ rig. Pessina (M)

Assist: Biraghi (F), Kouamé (F), Di Gregorio (M)

Ammoniti: Carlos Augusto (M), Barak (F), Milenkovic (F), Amrabat (F), Rovella (M)