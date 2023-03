Video Gol Highlights Monza-Empoli 2-1: Sintesi 4-3-2023

Video Gol e Highlights Monza-Empoli 2-1, 25° Giornata Serie A: segnano Ciurria, Satriano e Izzo

Il Monza batte l’Empoli all’U-Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianzeo, nel primo anticipo del sabato della venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

I brianzoli tornano a conquistare i tre punti dopo due sconfitte consecutive, si rilanciano a quota trentadue e allungano a quindici i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Seconda sconfitta consecutiva, la terza nelle ultime sei, per i toscani, che hanno conquistato solo tre punti nell’ultimo mese e mezzo, ma con ventotto punti conservano un vantaggio di undici punti sulla terzultima.

Sintesi di Monza-Empoli 2-1

Out Mota, Donati, Ranocchia e Rovella per Raffaele Palladino, che punta su Caldirola in difesa con Izzo e Pablo Marì davanti al rientrante Di Gregorio, ritrova Birindelli a centrocampo con Sensi, Pessina e Carlos Augusto, avanzando Ciurria nel tridente d’attacco con Petagna e Caprari.

Non ci sono Destro e Cambiaghi per Paolo Zanetti, che schiera Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi in difesa a protezione di Vicario, tornano Akpa-Akpro e Bandinelli a centrocampo con Marin e Baldanzi e viene confermato Satriano con Caputo in attacco.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Sono due squadre molto attente e ordinate in fase difensiva, visto che risultano compatte tra le linee, ma sanno palleggiare e trovare le giuste giocate in attacco.

Al 18′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Ciurria, che trova il gol del vantaggio su assist di tacco di Petagna, ben trovato da Caprari, dopo il miracolo di Di Gregorio su Caputo.

Solo dopo aver rischiato di affondare e subire il raddoppio di Carlos Augusto, finalmente gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si affacciano dalle parti di Di Gregorio, senza però costruire pericoli, mentre vengono ammoniti Parisi, Akpa-Akpro e Birindelli.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, durante il quale si combatte su ogni pallone, come dimostra il giallo a Pessina.

Al 51′ minuto gli ospiti pareggiano con Satriano, che risolve una mischia in area di rigore sul cross di Marin, poi anche ammonito.

La partita si accende e ci sono diversi capovolgimenti di fronte e tante occasioni, come quelle di Caputo, Caprari e Marin, ma Di Gregorsio è sempre attente e manca un po’ di cinismo.

Entrano Machin e Carboni al posto di Sensi e Carlos Augusto e sembrano dare subito nuove energie ai padroni di casa, che tornano in vantaggio al 67′ minuto con Izzo, stacco di testa imperioso sul calcio d’angolo di Caprari.

Girandola di cambi: dentro Cacace, Vignato, Colpani, Pjaca, Fazzini, Piccoli, Gytkjaer e Valoti, fuori Parisi, Akpa-Akpro, Birindelli, Baldanzi, Bandinelli, Caputo, Petagna e Caprari.

Non basta il grande assedio degli ospiti nel finale, visto che non riescono proprio ad abbattere il muro difensivo degli avversari.

Highlights e Video Gol di Monza-Empoli 2-1:

Tabellino di Monza-Empoli 2-1

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli (71’ Colpani), Pessina, Sensi (65’ Machin), Carlos Augusto (65’ Carboni); Ciurria, Caprari (82’ Valoti); Petagna (82’ Gytkjaer). All. Palladino.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (87’ Cacace); Akpa Akpro (87’ Vignato), Marin, Bandinelli (71’ Fazzini); Baldanzi (71’ Pjaca); Caputo (79’ Piccoli), Satriano. All. Zanetti.

Arbitro: Ermanno Feliciani.

Gol: 19’ Ciurria (M), 51’ Satriano (E), 67’ Izzo (M)

Assist: Caprari (M)

Ammoniti: Parisi (E), Akpa Akpro (E), Birindelli (M), Marin (E)