Video Gol Highlights Monza-Bologna 1-2: Sintesi 31-10-2022

Video Gol e Highlights Monza-Bologna 1-2, 12° Giornata Serie A: segnano Orsolini, Ferguson e Petagna

Colpaccio del Bologna, che batte il Monza in rimonta all’U-Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nel posticipo del Monday Night della dodicesima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i felsinei, che portano a casa uno scontro diretto fondamentale per la salvezza e tre punti che li portano a quota tredici punti.

Terza sconfitta consecutiva per i lombardi, che sono fermi a quota dieci punti in classifica.

Sintesi di Monza-Bologna 1-2

Out il solo Pablo Marì, per l’accoltellamento nella tragedia di Assago, per Raffaele Palladino, che schiera un’inedita difesa a tre composta da Donati, Marlon e Carlos Augusto a protezione di Di Gregorio, con Birindelli e D’Alessandro sulle fasce. In mediana torna Rovella con Sensi, Pessina e Ranocchia, visto che gioca unica punta Petagna in una sorta di 5-4-1 molto difensivo.

Non ci sono Arnautovic, Bonifazi, Kasius e Schouten per Thiago Motta, che punta su Skorupski a porta, conferma Posch, Cambiaso e Lucumì in difesa con Soumaoro, così come Ferguson e Aebischer a centrocampo insieme a Medel e Dominguez. In attacco giocano Barrow e Zirkzee.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. Le due squadre sono perfette in fase difensiva, molto ordinate e compatte, brave a chiudere tutti gli spazi, ma sanno anche far girare la palla con la giusta qualità.

Dopo il giallo a Aebischer, i padroni di casa si rendono pericolosi con Sensi, mentre gli ospiti ci provano con Zirkzee e Soumaoro, che colpisce anche il palo.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Caprari per Ranocchia e le ammonizioni di Medel e Marlon.

Al 57′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Petagna, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Sensi, anche ammonito, su Aebischer.

Grandissima reazione da parte degli ospiti, che pareggiano subito al 60′ minuto con Ferguson, lanciato a porta da una bella giocata di Posch.

Si combatte su ogni palla, come dimostrano anche le ammonizioni di D’Alessandro e Rovella, con in mezzo le sostituzioni che vedono coinvolti Orsolini e Moro subentrare al posto di Aebischer e Medel.

E’ proprio Orsolini al 73′ minuto a completare la rimonta ribaltando il risultato su assist di Zirkzee.

Girandola di cambi: dentro Soriano, Valoti, Gytkjaer, Sansone e Lykogiannis, fuori Zirkzee, Pessina, Petagna, Barrow e Cambiaso in un finale di semplice amministrazione per gli ospiti.

Highlights e Video Gol di Monza-Bologna 1-2:

Tabellino di Monza-Bologna 1-2

Marcatori: 12’ st rig. Petagna (M), 15’ st Ferguson (B), 28’ st Orsolini (B)

Assist: 15’ st Posch (B), 28’ st Zirzkee (B)

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marlon, Carlos Augusto; Birindelli, Rovella, Sensi (22’ st Bondo), D’Alessandro (22’ st Ciurria); Pessina (34’ st Valoti), Ranocchia (1’ st Caprari); Petagna (34’ st Gytkjaer). All. Palladino.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Soumaoro, Cambiaso (45’ st Lykogiannis); Medel (17’ st Moro), Dominguez; Aebischer (17’ st Orsolini), Ferguson, Barrow (45’ st Sansone); Zirkzee (30’ st Soriano). All. Motta

Ammoniti: Aebischer (B), Medel (B), Marlon (M), Sensi (M), Motta (B), Rovella (M), D’Alessandro (M)

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino (TO)