Video Gol Highlights Modena-Parma 1-1: sintesi 14-04-2023

Risultato Modena-Parma 1-1: finisce in parità una partita gradevole che i ducali, forse, avrebbero meritato di vincere.

Diaw chiama e Benedyczak risponde per un botta e risposta che decide il risultato.

Nessun passo in avanti per il Modena, che sale a 43 punti e non riesce a portarsi ad un punto dai playoff, e per il Parma, che non scavalca la Reggina limitandosi ad agganciarla a quota 48 punti ed al 5° posto.

Sintesi Modena-Parma 1-1

I modenesi sfiorano presto il vantaggio con Diaw, che in scivolata intercetta un pallone destinato sul fondo e per poco non beffa Buffon colto di sorpresa, ma al 14° lo trova proprio grazie al suo numero 99 che prova ad effettuare una sponda su corner di Tremolada e, per via di una deviazione (forse) di Silvestri, trova la rete; il portiere parmense non può dirsi esente da colpe.

Il Parma non vuol certo perdere, anche perché è un derby, e pareggia due minuti dopo sempre su azione da fermo, stavolta da calcio di punizione: Benedyczak irrompe sulla sponda di Cobbaut e fulmina Gagno con un missile al volo da posizione ravvicinata.

Per circa venti minuti le due squadre non si rendono pericolose preferendo lottare a centrocampo e gestire il pallone, ma quando si riaffacciano in avanti i ducali vanno vicini all’1-2 con Estevez, che al 34° raccoglie una sponda di Camara e fa partire un bel destro dal limite che finisce sul palo grazie alla provvidenziale deviazione di Gagno.

L’episodio or ora raccontato è, di fatto, l’ultimo degno di nota del primo tempo, che va in archivio dopo due minuti di recupero.

Nella ripresa si vede quasi esclusivamente la squadra ospite, che collezione varie occasioni create soprattutto dai nuovi entrati.

Intorno al quarto d’ora Man mette in difficoltà la retroguardia modense con due incursioni pericolosissime che si concludono con un tiro parato da Gagno ed un altro sull’esterno della rete.

Nel finale il portiere di casa è bravissimo su una potente punizione scagliata da Mihaila, il quale sfiora poco dopo la traversa. Il risultato non cambia più e dopo quattro minuti di recupero, arriva il fischio finale.

Migliori in campo Gagno (7), decisivo soprattutto nella ripresa con alcune importanti parate, e Man (6.5), che entra ad inizio ripresa e fa ammattire la difesa di casa. Male il solo Buffon (5), colpevole sul gol e tutt’altro che eccellente poco prima.

Highlights e Video Gol Modena-Parma 1-1

Tabellino Modena-Parma 1-1

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (60′ Ponsi); Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada (69′ Mosti), Ionita (60′ Duca); Diaw (59′ Strizzolo). Allenatore: Tesser

Parma (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Juric (56′ Bernabé), Estevez; Zanimacchia (75′ Mihaila), Camara (46′ Bonny), Benedyczak (46′ Man); Vazquez (86′ Ansaldi). Allenatore: Pecchia

Marcatori: 14′ Diaw e 16′ Benedyczak

Arbitro: Serra

Ammoniti: Delprato