Video gol highlights Milan-Verona 2-2: sintesi 08-11-2020

Il risultato, la sintesi e il video gol highlights di Milan-Verona 2-2, 7° giornata Serie A: finisce in parità, ma i rossoneri avrebbero meritato di vincere. Decisivi i primi disastrosi venti minuti, nei quali vanno in gol Barak e Zaccagni. Prima della mezz’ora Magnani devia nella propria porta un cross e da lì in poi è una lunga rincorsa verso il pareggio che si concretizza al 93° con Ibrahimovic, che aveva sbagliato un rigore oltre mezz’ora prima di timbrare. In mezzo una traversa, due gol annullati e tanti miracoli di Silvestri. I rossoneri restano in vetta, ma non allungano. Sono due punti buttati.

La sintesi di Milan-Verona 2-2, 7° giornata Serie A

L’inizio è simile a quello del derby, ma a parti invertite: è infatti il Verona a iniziare ad attaccare con aggressività e, dopo una gran parata di Donnarumma su Kalinic al 5°, al 6° passa già in vantaggio: Ceccherini salta su azione d’angolo e colpisce il palo, il pallone tocca il portiere rossonero e finisce in rete grazie alla ribattuta da due passi di Barak.

La reazione del Milan c’è ed è nel gran tiro di Saelemaekers due minuti dopo: sul tiro da 25 metri del belga Silvestri è bravissimo e respinge il pericolo.

I rossoneri cercano il pari, ma sono troppo precipitosi e imprecisi; gli scaligeri, invece, sono cinici e al 19° raddoppiano: la punizione di Dimarco respinta dalla difesa viene tramutata in oro da Zaccagni, che calcia al volo dal limite trovando la deviazione decisiva di Calabria.

Al 23° si vede Leao al tiro: il portoghese calcia di destro trovando una conclusione potente, ma è ancora bravo Silvestri. Il Milan insiste e accorcia meritatamente al 27° grazie ad un autogol di Magnani, che devia in rete un cross di Saelemaekers che Kessié aveva a sua volta toccato in spaccata.

Alla mezz’ora esatta Silvestri è nuovamente decisivo nel chiudere lo specchio della porta ad Hernandez su altro assist dell’esterno belga, tra i più propositivi del primo tempo. E’ di fatto l’ultima emozione: i ritmi via via caleranno fino al duplice fischio finale.

Nella ripresa il Verona si divora quasi subito l’1-3 con Dimarco, che manda a lato un comodo pallone offertogli da Zaccagni, ma il Milan ricomincia presto a giocare e Calhanoglu pareggia al 51° mettendo in rete un tiro di Leao deviato dalla difesa. La rete è però annullata per offside.

Al 64° Silvestri è nuovamente miracoloso su Rebic e un minuto dopo Kessié viene steso in area da Lovato: Ibrahimovic va alla battuta, ma calcia altissimo e spreca la chance.

I rossoneri sono anche sfortunati: tra il 76° e il 77° arrivano due clamorose palle gol per Ibrahimovic, entrambe da angolo, che prima trova la traversa e poi l’ennesimo miracolo di Silvestri.

Al 90° Calabria trova il gol del pareggio dopo una confusa azione, ma il VAR segnala fallo di mano di Ibrahimovic e si resta sull’1-2.

Al 93° minuto, infine, arriva il meritatissimo 2-2: Silvestri è nuovamente eccellente su un tiro del numero 11, ma lo svedese non perdona sul contro-cross di Diaz e insacca di testa.

Nel finale Calabria prova in acrobazia, ma per il portiere gialloblu non ci sono problemi. Finisce così dopo sei minuti di recupero.

Il tabellino di Milan-Verona 2-2, 7° giornata Serie A

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers (46′ Rebic), Calhanoglu (87′ Hauge), Leao (78′ Diaz); Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani (73′ Cetin); Lazovic, Dawidowicz (64′ Tameze), Ilic (69′ Udogie), Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic (64′ Colley). Allenatore: Juric

Marcatori: 6′ Barak, 19′ Zaccagni, 27′ aut. Magnani e 93′ Ibrahimovic

Arbitro: Guida

Ammoniti: Ceccherini, Lovato, Bennacer e Tameze

Note: al 65′ Ibrahimovic calcia alto un rigore

