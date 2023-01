Video Gol Highlights Milan-Torino 0-1 dts: sintesi Coppa Italia 11-01-2023

Highlights e Video Gol di Milan-Torino 0-1 dts, ottavi di finale Coppa Italia: i rossoneri escono subito di scena dopo un match giocato presuntuosamente e senza nerbo e con l’aggravante di aver goduto della superiorità numerica per oltre un ora.

Il Milan crea molto, ma pecca di cattiveria prendendo sottogamba il Torino e facendosi trovare scoperto da Bayeye e Adopo. L’impressione è che non avesse voglia di giocare questa partita.

Sarà il Torino a sfidare una tra Sampdoria e Fiorentina nei quarti di finale.

Sintesi di Milan-Torino 0-1 dts

Tanto equilibrio nella prima frazione e una grande occasione per parte, la prima delle quali viene creata da Ricci: la mezala granata inventa al 12° un filtrante d’oro per l’inserimento in area di Lukic, che conclude di sinistro trovando la pronta respinta di Tatarusanu.

Dopo una fase fatta di passaggi sterili, al 26° il Milan è finalmente pericoloso al 26°: una bella trama di passaggi corti culmina con un tiro di Dest, deviato da Ricci, che s’impenna e costringe Milinkovic-Savic a sfoderare i suoi 202 centimetri per mettere la sfera in corner.

Da tale corner, battuto da Tonali, nasce una chance enorme per i padroni di casa che solo il palo evita che si tramuti in gol; è De Ketelaere a coglierlo di testa.

I venti minuti finali sono privi di spunti, eccetto una difficoltosa parata del portiere granata su un tiro centrale, ma potente, di De Ketelaere. La prima frazione si conclude senza recupero.

La ripresa è ben poco avvincente per metà, ma cambia tono quando entra Messias al posto di Diaz: prima, su gran pallonetto filtrante di Tonali, il brasiliano sfiora subito la rete con un destro di contrabalzo da posizione defilata e poi costringe Djidji ad un intervento falloso a centrocampo che costa al torinista il secondo cartellino giallo.

La mezz’ora finale vede i rossoneri attaccare senza sosta, ma senza sfondare. Milinkovic-Savic respinge le conclusioni di Hernandez al 92° e di De Ketelaere nel sesto ed ultimo minuto di recupero. La partita resta sullo 0-0 e si deve andare ai supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Inevitabilmente le squadre sono più stanche e quella in superiorità numerica collezione alcune buone chance per passare in vantaggio, in particolare con Giroud, ben giratosi in area su invito del solito Tonali, ma Milinkovic-Savic è pronto come lo era stato prima su una conclusione di Dest. Pericoloso anche il Torino con un tiro da buona posizione di Linetty che finisce a lato.

Il secondo tempo supplementare vede i rossoneri, stranamente distratti e svagati, puniti al 114° da un contropiede avversario condotto dal freschissimo Bayeye con una corsa solitaria sulla fascia destra e con un cross basso sfruttato perfettamente da Adopo, anch’egli in campo da poco, con un tocco sporco, ma vincente.

Il tardivo risveglio rossonero produce alcune conclusioni respinte dalla difesa e da Milinkovic-Savic, ma nessun gol. La partita finisce dopo due minuti di recupero.

Video Gol e Highlights di Milan-Torino 0-1 dts

Tabellino di Milan-Torino 0-1 dts

Milan (3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia (77′ Hernandez), Tomori; Saelemaekers (67′ Leao), Pobega (77′ Giroud), Tonali, Vranckx (84′ Bennacer), Dest (110′ Calabria); Diaz (67′ Messias), De Ketelaere. Allenatore: Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo (111′ Bayeye), Ricci (91′ pts), Lukic, Rodriguez (81′ Linetty); Miranchuk (91′ Seck), Vlasic (81′ Vojvoda); Sanabria (71′ Zima). Allenatore: Juric

Marcatori: 114′ Adopo

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Djidji e Milinkovic-Savic

Espulsi: 70′ Djidji