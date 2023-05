Video Gol Highlights Milan-Sampdoria 5-1: sintesi 20-05-2023

Video Gol e Highlights di Milan-Sapdoria 5-1: facile e fondamentale la vittoria dei rossoneri contro i già retrocessi blucerchiati.

Giroud segna la sua prima tripletta rossonera, Diaz e Leao fanno il resto. Bello il momentaneo 1-1 di Quagliarella, al passo d’addio.

Il Milan sale a 64 punti portandosi momentaneamente a -1 dal 4° posto e a -2 dal 3°.

La Sintesi di Milan-Sampdoria 5-1

La partita si mette subito bene per i rossoneri, in vantaggio già al 9°: Diaz controlla con il tacco e lancia con un filtrante alto Leao, che entra in area, piazza il pallone nell’angolo lontano e batte Ravaglia.

Pur controllando la partita, il Milan si distrae al 20° e viene raggiunto dalla Sampdoria: Zanoli cura una ripartenza, giunge al limite dell’area e offre a Quagliarella il pallone che l’anziana punta spedisce in rete con il piatto destro.

Subito dopo, i padroni di casa sfiorano il nuovo vantaggio con Messias, che schiaccia di testa esaltando i riflessi di Ravaglia, e poi lo trova al 23° con Giroud: uno schema da corner culmina con un bel cross di Diaz per la perfetta torsione del francese, che lascia impotente il portiere doriano.

Al 27° Leao entra in area, sterza e viene steso da Gunter: è rigore. Dal dischetto va Giroud, che non sbaglia e cala il tris.

Al 33° Giroud cerca la personale tripletta calciando addirittura di destro, ma Ravaglia si oppone e gliela nega con un grande intervento. Non accade altro e si va al riposo senza alcun minuto di recupero.

La ripresa si apre con un’occasione sciupata dai doriani: Quagliarella vede Leris muoversi e lo premia, ma l’algerino calcia a lato da buona posizione.

Il Milan, scampato il pericolo, si rituffa in avanti per segnare ancora e, dopo un colpo di testa di Giroud centrale, al 63° quadruplica il bottino: una bella azione corale si chiude con lo scarico di Tonali per il tiro da posizione ravvicinata di Diaz, che si regala anche il gol dopo i due assist.

Pochi minuti e arriva anche la cinquina: è ancora Giroud a segnare spedendo in rete un cross di Leao dopo aver vinto un rimpallo con Nuytinck. Benchè manchi una ventina di minuti, il risultato è tale che nessuna delle due squadre si impegni in qualcosa e così la gara va lentamente in archivio.

Highlights e Video Gol di Milan-Sampdoria 5-1

Il Tabellino di Milan-Sampdoria 5-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori (81′ Kjaer), Hernandez (81′ Ballo-Touré); Tonali (81′ Pobega), Krunic; Messias (60′ Saelemaekers), Diaz (70′ De Ketelaere), Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Gunter, Nuytinck (69′ Amione); Leris, Winks, Rincon (82′ Paoletti), Augello; Djuricic (82′ Ilkhan); Gabbiadini (69′ Lammers), Quagliarella (69′ Oikonomou). Allenatore: Stankovic

Marcatori: 9′ Leao, 20′ Quagliarella, 23′ 29′ e 68′ rig. Giroud e 63′ Diaz

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Gunter, Zanoli, Hernandez e Oikonomou