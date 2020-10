Video Gol Highlights Milan Roma 3-3 e Sintesi 26-10-2020

Video Gol e Highlights di Milan Roma 3-3: pareggio pirotecnico nel posticipo della 5° Giornata di Serie A a San Siro. Decidono una doppietta di Ibrahimovic e gol di Saelemaekers per il Milan e per la Roma pareggiano i conti Dzeko, Veretout e Kumbulla.

Partita spettacolare a San Siro ricca di gol con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto ed un pareggio premia entrambe per le occasioni create.

Il Milan con questo risultato interrompe la serie di vittorie consecutive in campionato e resta saldamente al comando con 13 punti in 5 partite giocate con 2 punti di vantaggio su Napoli e Sassuolo e 3 sull’Inter che è a quota 10.

La Roma di Fonseca dopo due vittorie consecutive in campionato prende un punto prezioso a San Siro e sale a 8 punti in classifica e aggancia l’Hellas Verona.

E’ stato sempre il Milan a portarsi sopra di un gol ma la Roma ha ribattuto colpo su colpo e ha ripreso sempre i rossoneri sul pareggio.

Al gol in apertura di Ibrahimovic risponde Dzeko al quarto d’ora del primo tempo che termina sul punteggio di 1 a 1.

In apertura di ripresa Saelemaekers riporta in vantaggio i rossoneri ma al 70′ Veretour pareggia per la Roma su rigore.

Ancora Ibrahimovic porta in vantaggio il Milan su rigore all’80’!

Passano solo due minuti e Kumbulla per la Roma fissa il risultato sul 3 a 3!

Sintesi di Milan Roma 3-3:

Cronaca 2° Tempo:

96′ Finisce la partita, risultato finale Milan Roma 3-3!

95′ Occasione Milan! Rossoneri vicinissimi al vantaggio con Romagnoli che, su calcio d’angolo battuto da Calhanoglu, stacca più in alto di tutti mandando il pallone a lato di nulla.

93′ Dopo il gioco fermo per infortunio ad Ibanez si riprende a giocare

92′ Il Milan cerca di trovare il gol della vittoria ma la Roma chiude bene gli spazi

90′ L’arbitro Giacomelli concede 4 minuti di recupero.

88′ – Occasione per il Milan! Da azione di calcio d’angolo Kessie prova a spizzare e Mirante è chiamato al miracolo per opporsi alla conclusione del centrocampista rossonero!

85′ – Sostituzione Roma: esce Veretout ed entra Villar

82′ – Pareggio della Roma! 3 a 3!

Calcio d’angolo battuto da Veretout, Ibrahimovic prolunga involontariamente il pallone per Kumbulla che sbuca alle spalle di tutti ed in spaccata mette in rete per il 3 a 3!

81′ – Le decisioni di Giacomelli sembrano abbiano innervosito un po’ i calciatori: ammoniti anche Cristante e Theo Hernandez

80′ Sul dischetto va Hibrahimovic che spiazza Mirante e riporta in vantaggio il Milan 3 a 2!

78′ – Calcio di rigore per il Milan! Liscio di Hibrahimovic con pallone che arriva a Chalanoglu, Mancini prova a spazzare ma non prende la sfera e colpisce il giocatore turco che cade a terra e Giacomelli indica il dischetto.

77′ – Ammonito Pedro per fallo tattico su Theo Hernandez

75′ – Sostituzione Roma: entra Cristante per Lorenzo Pellegrini

74′ – Giacomelli ammonisce Ibrahimovic che reclamava un rigore per un presunto fallo di mano di Mancini

71′ – Doppia Sostituzione Milan: entra Castillejo per Leao e Krunic per Saelemaekers

70′- Sul dischetto va Veretout che batte Tatarusanu. Pareggio della ROMA!

68′- Calcio di rigore per la Roma! Mkhitaryan entra in area e prova il tiro, Tatarusanu respinge e sul pallone arriva Pedro che dopo un contatto con Bennacer e cade a terra. Giacomelli assegna il penalty!

67′ – Calcio d’angolo per la Roma battuto da Pellegrini dalla destra, Mancini prova il tiro ma colpisce male ed il pallone termina fuori

66′ – Sostituzione Roma: Fonseca manda in campo Bruno Peres al posto di Karsdorp

62′ – Dzeko serve sulla sinistra Spinazzola che va via e prova il cross ma scivola ed il pallone termina fuori

57′ – La Roma si scopre alla ricerca del pareggio e offre spazi al Milan che in contropiede si ritrova in cinque contro tre ma Ibrahimovic perde il tempo e spreca l’occasione del 3 a 1.

53′ Bellissima azione in velocità della Roma con Pellegrini, Pedro e Mkhitaryan, bel cross dell’armeno per Dzeko che da posizione defilata prova il tiro di destro ma non riesce a trovare la porta.

50′- La Roma non ci sta e prova subito a reagire! Mkhitaryan riceve palla in area e prova il tiro ma la sua conclusione è debole e para Tatarusanu

48′- GOL MILAN! Dopo solo 3 minuti del secondo tempo i rossoneri tornano in vantaggio!

Leao va via sulla sinistra e dopo aver saltato Karsdorp in velocità mette il pallone in mezzo per Saelemaekers che calcia dall’altezza del dischetto e non sbaglia ed è 2 a 1 Milan!

46′ – Le squadre rientrano in campo per il secondo tempo con gli stessi giocatori della prima frazione di gioco. Calcio d’inizio battuto dal Milan.

Cronaca 1° Tempo:

45′ L’arbitro non concede minuti di recupero e fischia la fine del primo tempo che termina sull’1 a 1 tra Milan e Roma. Decidono sin qui i gol dei due bomber Ibrahimobic per i rossoneri e Dezko per i giallorossi

42′- Calcio di punizione dal limite per il Milan, sulla battuta va Calhanoglu che calcia un missile verso la porta romanista e Mirante riesce a deviare in calcio d’angolo

41′ – Ibrahimovic riceve palla in profondità ma Ibanez con un contrasto spalla a spalla riesce a fermare il gigante svedese.

36′ – La partita è molto divertente e ricca di capovolgimenti di fronte. Dzeko chiude un triangolo a centrocampo mandando in porta Pedro che finisce a terra ma per Giacomelli è tutto regolare

30′ – La Roma risponde con due tiri da fuori prima di Ibanez e poi di Lorenzo Pellegrini ma Tatarusanu riesce a sventare il pericolo

27′ – Tripla occasione per il Milan! Prima Theo Hernandez va al tiro che viene deviato in corner.

Sugli sviluppi del calcio d’angolo Mirante si oppone a Romagnoli e pochi secondi dopo l’ex Kjaer colpisce il palo!

22′- Corner per il Milan! Calhanoglu prova il tiro da fuori area e la palla prende velocità sfruttando il terreno bagnato ma Mirante è bravissimo a parare un tiro davvero insidioso!

20′ – Il Milan prova a reagire: bravo Calabria che sulla destra raggiunge il fondo e mette in mezzo alla ricerca della testa di Ibrahimovic, lo svedese viene però anticipato da Kumbulla che devia in corner

18′ – Giallorossi sembrano galvanizzati dal gol del pareggio e continuano ad attaccare. Pedro serve Karsdorp con l’olandese che entra in area dalla destra ma non riesce a trovare la porta rossonera.

14′ – GOL ROMA! Pareggio dei giallorossi! Sul successivo corner battuto da Lorenzo Pellegrini, Tatarusanu esce a vuoto e Dzeko salta più in alto di tutti e di testa mette in rete

12′ – Ancora Roma in avanti con Pellegrini che riceve al limite dell’area e serve Mkhitaryan che controlla e tira ma il pallone viene deviato in calcio d’angolo!

8′ – Occasione Roma! Ottimo dialogo tra Dzeko e Mkhitaryan con l’attaccante bosniaco che entra in area e prova il tiro in porta ma Kjaer devia in calcio d’angolo

5′ – Il Milan è ancora in possesso palla con la Roma che ancora non trova spazi e sembra aver accusato il colpo. Ibrahimovic prova a servire Bennacer ma la palla è troppo lunga e stavolta Mirante è bravo in uscita

2′ – GOL MILAN! I padroni di casa passano subito in vantaggio al primo affondo.

Bellissima azione del Milan che parte dalla difesa, poi Leao serve in area Ibrahimovic che sorprende Kumbulla e mette il pallone in rete mandando fuori causa Mirante.

1′ – L’arbitro Giacomelli fischia il calcio d’inizio che viene battuto dalla Roma

Video Gol Highlights di Milan Roma 3-3:

Tabellino di Milan Roma 3-3:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers (72′ Castillejo), Calhanoglu, Leao (72′ Krunic); Ibrahimovic.

A disp.: A. Donnarumma, Conti, Kalulu, Duarte, Dalot, Tonali, Maldini, Brahim Diaz, Colombo.

All.: Stefano Pioli

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp (66′ Peres), Pellegrini (76′ Cristante), Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Juan Jesus, Fazio, Santon, Villar, Mayoral, Providence.

All.: Paulo Fonseca

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 3′, 79′ Ibrahimovic, 14′ Dzeko, 47′ Saelemaekers, 71′ Veretout, 85′ Kumbulla

NOTE Ammoniti: 70′ Leao, 75′ Ibrahimovic, 77′ Pedro, 81′ Cristante, 82′ Theo Hernandez

