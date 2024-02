Video Gol Highlights Milan-Rennes 3-0: sintesi 15-02-2024

Video Gol e Highlights Milan-Rennes 3-0: tutto semplice o quasi nell’andata dei playoff (o sedicesimi, che dir si voglia), che paiono archiviati anzitempo, ma dopo il terzo gol i rossoneri hanno rischiato troppe volte di subire il gol che avrebbe riaperto i giochi e non hanno cercato, se non di rado e con poca fortuna, la quarta segnatura. Il ritorno si disputerà in Bretagna tra una settimana esatta.

Loftus-Cheek segna una bella doppietta e Leao chiude i conti già a inizio ripresa.

La Sintesi di Milan-Rennes 3-0

In un quarto d’ora il Milan sfiora due volte il gol: al 7° Leao, servito da un filtrante alto perfetto di Kjaer, evita Doué e calcia con potenza cogliendo la parte alta della traversa; al 10° Musah dà vita alla classica azione rossonera, giocatore sul fondo e scarico verso l’area piccola, ma stavolta la sfera carambola sul destinatario Loftus-Cheek e finisce a lato.

Dominano i padroni di casa, fanno incetta di corner collezionandone ben quattro in meno di venti minuti, ma manca sempre l’ultimo passaggio e i francesi riescono a cavarsela in ogni frangente.

Il Rennes, all’improvviso, al minuto 24 si avvicina al vantaggio con un tiro di Bourigeaud angolatissimo che termina fuori di un nulla. I padroni di casa, ricompostisi, si riorganizzano e al 32° passano meritatamente in vantaggio: su bel cross dalla destra di Florenzi, Loftus-Cheek stacca bene di testa e spedisce il pallone nell’angolo lontano.

Il quarto d’ora successivo vede il Milan cercare il raddoppio, senza successo, e il Rennes provare a rendersi pericoloso con esito analogo. Il primo tempo termina senza altre emozioni dopo un minuto di recupero.

A inaugurare la ripresa, iniziata con la giusta verve dai meneghini, è ancora Loftus-Cheek, che sigla la sua doppietta personale dopo due minuti: l’inglese, ancora di testa, spinge nella porta ormai sguarnita dopo una bella respinta di Mandanda su zuccata di Kjaer sugli sviluppo di un corner.

Passano pochi minuti e arriva il terzo gol, nato dal solito asse Hernandez-Leao: si parte dal tacco del secondo per il primo passando per lo scarico all’indietro del francese e giungendo, infine, al piatto destro angolato e imparabile da centro-area del portoghese. Una meraviglia.

Al 56° Leao fa l’assistman per Pulisic, che cerca la potenza e mette in difficolta il portiere del Rennes, che devia a fatica in corner.

Giunta la metà della ripresa, il Milan rallenta e si dedica a contenimento e contropiede e il Rennes cerca almeno di riaprire la partita affidandosi ai cambi e sfiorando il gol in varie circostanze: Gouiri calcia dal limite e per poco non inquadra la porta e per due volte Maignan respinge altrettanti tiri ancora di Gouiri e poi di Bourigeaud.

Comprendendo di non poter continuare così e di dover segnare qualche altro gol per evitare troppi affanni, il Milan torna avanti e solo Mandanda evita il 4-0 respingendo una forte belle conclusione di Pulisic, mentre a opporsi al tap-in di Okafor, da poco in campo al posto di Leao, è Matusiwa con il petto.

Il Rennes si avvicina altre due volte al gol del 3-1: al 79° lo sfiora di nuovo Gouiri con un colpo di testa a lato di poco e all’81° Santamaria prova dalla distanza e la sua conclusione manca di poco il bersaglio sorvolando la traversa. Anche il Milan, infine, va vicino al 4-0 con una punizione di Bennacer che sfiora ancora la traversa al minuto 89. Quattro i minuti di recupero, nei quali non accade altro.

Highlights e Video Gol Milan-Rennes 3-0

Il Tabellino di Milan-Rennes 3-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (75′ Terracciano), Kjaer (62′ Thiaw), Gabbia, Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic (81′ Adli), Loftus-Cheek (75′ Bennacer), Leao (62′ Okafor); Giroud. Allenatore: Pioli

Rennes (4-4-2): Mandanda; G. Doué (67′ Seidu), Omari, Theate, Truffert (75′ Nagida); Bourigeaud, Matusiwa (75′ Blas), Santamaria, D. Doué (76′ Salah); Kalimuendo (67′ Gouiri), Terrier. Allenatore: Stephan

Marcatori: 32′ e 48′ Loftus-Cheek e 53′ Leao

Arbitro: Dabanovic

Ammoniti: Nagida