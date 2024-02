Video Gol Highlights Milan-Napoli 1-0: sintesi 11-02-2024

Video Gol e Highlights Milan-Napoli 1-0: i rossoneri vincono con sofferenza una bella partita e provano a consolidarsi ulteriormente.

Hernandez decide il match a metà del primo tempo.

Il Milan rafforza il proprio 3° posto portandosi a quota 52 punti e a -1 dalla Juventus che, però, giocherà doman sera. Il Napoli resta 9° a 35.

La Sintesi di Milan-Napoli 1-0

I partenopei partono meglio e fanno di più dei meneghini pur senza creare occasioni vere e proprie a parte un tiro a lato di Simeone al 10°, ma quando i padroni di casa si accendono son dolori per la squadra di Mazzarri: al 25° un’invenzione di Leao, un gran filtrante, mette in moto Hernandez che scatta alla sua maniera e con un sinistro morbido batte Gollini da pochi metri.

Passano tre minuti e il Milan sfiora il 2-0 con un bel tiro di Leao, che non segna in campionato da quasi cinque mesi, respinto da Gollini. Nei restanti venti minuti, comprensivi di tre di recupero, non accade altro e si va al riposo con i rossoneri avanti di un gol.

La ripresa si apre con una chance per il Milan, vicino al 2-0 con un tiro di Florenzi, subentrato all’infortunato Calabria prima della fine del primo parziale, sul quale Gollini interviene in due tempi riuscendo anche a sventare il tap-in dell’accorrente Giroud.

Nei minuti seguenti prende il sopravvento il Napoli, dapprima pericoloso con Simeone, che approfitta di una leggerezza grave di Bennacer e dal limite calcia senza inquadrare lo specchio, e poi con un’azione personale di Kvaratskhelia che però non tira e comunque guadagna un calcio d’angolo dopo un dribbling di troppo.

Al minuto 60 Politano, entrato nell’intervallo al posto di Ostigard per rimpolpare l’attacco, fa tremare Maignan con una sventola che va sul fondo non di molto.

Il Milan si copre, lascia fare il Napoli e si dedica più al caro vecchio contropiede che a comandare il gioco, tattica questa che porta a sfiorare ancora il secondo gol con un tiro di Leao che passa vicinissimo al palo al minuto 70.

Poco prima del 90° il Napoli va a sua volta vicino al pareggio: da poco in campo, Simic devia sul palo della propria porta un cross di Lindstrom. Cinque i minuti di recupero concessi, nei quali, a parte un controllo del VAR per un presunto tocco di mano in area rossonera, non accade nulla.

Highlights e Video Gol Milan-Napoli 1-0

Il Tabellino di Milan-Napoli 1-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (37′ Florenzi), Kjaer (66′ Simic), Gabbia, Hernandez; Adli, Bennacer (66′ Musah); Pulisic (80′ Pulisic), Loftus-Cheek, Leao; Giroud (80′ Kovic). Allenatore: Pioli

Napoli (3-5-1-1): Gollini; Ostigard (46′ Politano), Rrahmani, Juan Jesus (90′ Ngonge); Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski (76′ Lindstrom), Mazzocchi (76′ Olivera); Kvaratskhelia; Simeone (55′ Raspadori). Allenatore: Mazzarri

Marcatori: 25′ Hernandez

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Juan Jesus e Hernandez