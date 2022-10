Video Gol Highlights Milan-Monza 4-1: sintesi 22-10-2022

Video Gol e Highlights di Milan-Monza 4-1: sotto gli occhi di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ora presidente/proprietario dei brianzoli il primo e amministratore delegato il secondo, i rossoneri sconfiggono largamente un avversario rognoso che li ha spesso messi in difficoltà.

Diaz segna due gol e poi si fa male e Origi sembra chiudere i conti; poi il Milan si addormenta, Ranocchia sigla il 3-1 e, infine, Leao chiude i conti. Male il Milan in alcune fasi del match.

La Sintesi di Milan-Monza 4-1

Dopo una fase iniziale di studio, il Milan passa in vantaggio al 1uarto d’ora con Diaz: lo spagnolo riceve il lancio di Tatarusanu e, dopo uno splendido coast to coast, va a concludere a rete battendo Di Gregorio con il sinistro.

Sempra il prologo di una sfida in discesa, ma tra il 24° e il 28° il Monza ha due colossali occasioni per pareggiare: prima Tatarusanu è bravo su un sinistro da limite di Sensi e poi è addirittura strepitoso sul colpo di testa in tuffo di Carlos Augusto servito da Ciurria.

Richiuse le voragini difensive e riallacciati i reparti, il Milan cerca di riprendere le redini del match e vi riesce trovando il raddoppio al 41°: su suggerimento di Origi è ancora Diaz, stavolta di destro, a battere il portiere brianzolo con un tiro angolato.

La prima frazione tramonta senza altri sussulti e senza prolungamenti e si va al riposo sul 2-0.

Proprio ad inizio ripresa Diaz è ancora protagonista con un bel pallone offerto a Rebic, che cerca l’angolo da ottima posizione trovando solo il corpo di Di Gregorio. Poco dopo lo spagnolo è costretto ad uscire per un probabile problema ai flessori ed al suo posto entra De Ketelaere.

Al 65° il Milan triplica con il primo gol in rossonero di Origi: Messias serve un buon pallone al limite dell’area al belga che calcia un bolide che s’infila sotto la traversa.

Il Milan si riaddormenta e al 70° il Monza accorcia le distanze: Ranocchia beffa Tatarusanu su punizione, ma il portiere parte in grave ritardo. Subito dopo Gytkjaer non arriva su un cross pericoloso.

Come tramortiti, i rossoneri rischiano ancora al 74° con una conclusione di Carboni sventata dal portiere rumeno, che si fa perdonare. Dopo un periodo di stasi in cui i rossoneri tengono il campo, al minuto 84 Leao chiude i conti: approfittando di un errore di Antov, Hernandez manda in area Leao per la conclusione vincente di sinistro. Non accade altro, a parte un gol divorato da De Ketelaere a porta vuota.

Highlights e Video Gol di Milan-Monza 4-1

Il Tabellino di Milan-Monza 4-1

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest (46′ Kalulu), Kjaer (61′ Gabbia), Tomori, Hernandez; Pobega, Bennacer; Messias, Diaz (53′ De Ketelaere), Rebic (61′ Leao); Origi (78′ Vranckx). Allenatore: Pioli

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Antov, Pablo Marì, Caldirola (55′ Carboni); Ciurria, Barberis (46′ Ranocchia), Sensi (68′ Bondo), Carlos Augusto; Pessina, Caprari (67′ Gytkjaer); Mota Carvalho (55′ Petagna). Allenatore: Palladino

Marcatori: 16′ e 41′ Diaz, 65′ Origi, 70′ Ranocchia, 84′ Leao

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Origi, Bondo,

Espulsi: