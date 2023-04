Video Gol Highlights Milan-Lecce 2-0: sintesi 23-04-2023

Video Gol e Highlights di Milan-Lecce 2-0: i rossoneri dopo la qualificazione in semifinale di Champions tornano alla vittoria anche in Campionato dopo due pareggi consecutivi.

Ci pensa Leao a decidere la sfida contro il Lecce con una pregevole doppietta sbloccando il match alla mezz’ora del primo tempo con un colpo di testa su azione di calcio d’angolo e chiudendola nella ripresa con una sua accelerazione da centrocampo e pregevole giocata.

Il Milan con questa vittoria sale a 56 punti ed aggancia la Roma al 4° posto (ma i capitolini giocheranno domani a Bergamo e potrebbero tirare nuovamente giù dal treno i meneghini).

Per il Lecce di Baroni è piena crisi con la 7° sconfitta nelle ultime 8 giornate di campionato ed i salentini sono precipitati in piena zona retrocessione con il Verona terzultimo che ormai dista solo 2 punti.

La Sintesi di Milan-Lecce 2-0

In un primo tempo dominato dagli episodi e senza ritmi particolarmente elevati il Milan va a folate e intorno al quarto d’ora guadagna un penalty per un fallo di Baschirotto ai danni di Hernandez, ma dopo un on field review tale rigore viene revocato in quanto il difensore leccese ha toccato prima il pallone.

Al 19° un traversone di Gendrey dalla fascia destra attraversa l’area e giunge fino al secondo palo, ove Banda colpisce indisturbato e da pochi passi prendendo in pieno il palo.

Bisogna poi attendere il 40° per un’altra emozione, ossia la rete del Milan: uno schema da corner perfettamente eseguito porta al cross di Tonali e al perfetto colpo di testa di Leao, che sovrasta Gendrey e batte Falcone trovando l’angolo lontano.

La prima frazione, prolungata di ulteriori 3 minuti, si conclude senza altre occasioni da raccontare.

Poche emozioni anche nella ripresa: la prima è giallorossa ed è un potente tiro da lontano di Strefezza ben respinto da Maignan.

I rossoneri sanno di dover chiudere presto i conti e, dopo averlo sprecato con un pallonetto fuori misura, Leao si riscatta e al 74′ firma la sua doppietta con una spettacolare azione personale in cui, bevuti come fossero acqua Hjulmand e Baschirotto, va a segnare con il suo solito sinistro incrociato.

Nell’ultimo quarto d’ora non accade nulla, è solo una lunga attesa fino al triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Milan-Lecce 2-0

Il Tabellino di Milan-Lecce 2-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw (60′ Kjaer), Tomori, Hernandez; Tonali (60′ Bennacer), Krunic; Messias (59′ Saelemaekers), Diaz (78′ De Ketelaere), Leao (78′ Origi); Rebic. Allenatore: Pioli

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey (80′ Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (77′ Gonzales), Hjulmand, Oudin; Banda (80′ Maleh), Ceesay (66′ Voelkerling Persson), Di Francesco (66′ Strefezza). Allenatore: Baroni

Marcatori: 40′ e 74′ Leao

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Thiaw