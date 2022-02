Video Gol Highlights Milan-Lazio 4-0: sintesi Coppa Italia 09-02-2022

Highlights e Video Gol di Milan-Lazio 4-0, quarti di finale Coppa Italia: grazie ad una prova autoritaria, e a tratti spettacolare, i rossoneri si guadagnano la semifinale del torneo contro l’Inter. L’andata è prevista per il 2 marzo, il ritorno si giocherà il 20 aprile.

Quella dei biancocelesti è una non partita, quasi priva di conclusioni in porta, e il Milan la dirige a piacimento segnando con Leao a metà primo tempo. Negli ultimi minuti del primo parziale Giroud firma un’altra doppietta, la seconda di fila, e ad un quarto d’ora dal termine Kessié arrotonda.

Sintesi di Milan-Lazio 4-0

L’inizio del Milan è molto aggressivo e la Lazio è in difficoltà da subito, costretta com’è a restare rinatanata e riuscendo a tirare, per giunta malissimo, solo con Immobile dopo quattro minuti.

I rossoneri attaccano e al 12° sono pericolosi con un collo destro dal limite di Kessié ben parato dall’ex Reina.

I capitolini si vedono poco, si fa per dire, e al 24° vengono trafitti: Romagnoli inventa uno splendido lancio dalle retrovie per Leao, che scatta in posizione regolare e, bruciato il suo marcatore, entra in area e batte Reina con un chirurgico sinistro sul secondo palo.

Dopo un’effimera sortita offensiva ancora di Immobile, la Lazio crolla e il Milan prende campo definitivamente e nel finale di tempo chiude i conti con la doppietta di Giroud, che al 41° e nel primo minuto e unico minuto di recupero deposita in rete gli assist di Leao ed Hernandez.

Spettacolari le azioni dei gol, tutte ispirate da altrettante percussioni di Diaz. La prima frazione non ha altro da offrire e si conclude durante i festeggiamenti per la terza rete.

Nel secondo tempo la Lazio, rinnovata negli uomini, prova a fare meglio e a salvare almeno l’onore, ma i rari tentativi dei nuovi entrati Pedro e Lucas Moro sono velleitari e non preoccupano l’inoperoso Maignan.

Il Milan, invece, senza fare meline, controlla le operazioni tirando verso la porta solo a metà ripresa con Rebic, subentrato nella ripresa, il quale sfiora il bersaglio di testa.

Al primo tiro in porta i rossoneri fanno centro: al 79° Kessié risolve una mischia in area, sviluppatasi su una punizione di Maldini, battendo Reina con una sventola da posizione ravvicinata. La rete chiude definitivamente una partita mai iniziata.

Video Gol e Highlights Milan-Lazio 4-0

Tabellino di Milan-Lazio 4-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali (46′ Bennacer), Kessié; Messias (61′ Saelemaekers), Diaz, Leao (77′ Maldini); Giroud (61′ Rebic). Allenatore: Pioli

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj (62′ Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (51′ Lucas Leiva), Basic (51′ Luis Alberto); Felipe Anderson (51′ Pedro), Immobile (69′ Moro), Zaccagni. Allenatore: Sarri

Marcatori: 24′ Leao, 41′ e 46′ pt Giroud e 79′ Kessié

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Luiz Felipe e Tonali

