Video Gol Highlights Milan-Lazio 2-0: sintesi 06-05-2023

Video Gol e Highlights Milan-Lazio 2-0: vittoria fondamentale per i rossoneri, che dominano per tutta la partita senza strafare. Unico neo l’infortunio di Leao dopo dieci minuti, unica nota stonata del pomeriggio.

le splendide reti di Bennacer ed Hernandez abbattono i biancocelesti dopo appena mezz’ora di gioco.

Il Milan è nuovamente 4° con 61 punti, a -3 dalla Lazio 2°, ma il turno è appena iniziato.

La Sintesi di Milan-Lazio 2-0

La partita pare mettersi male per il Milan già all’11° a causa di un fastidio all’inguine che costringe Leao a lasciare il posto a Saelemaekers.

Non è una buona notizia in vista della semifinale europea di mercoledì, ma c’è da affrontare una Lazio sempre pericolosa e i rossoneri non si abbattono riuscendo a trovare il vantaggio pochi minuti dopo: Bennacer approfitta di un errore in fase di costruzione dal basso dei biancocelesti, ruba palla a Marcos Antonio e, entrato in area, batte Provedel con il sinistro dopo uno scambio con Giroud.

Alla mezz’ora arriva il raddoppio con Hernandez, autore di un meraviglioso coast to coast dalla propria area al limite di quella avversaria concluso con un magnifico sinistro che finisce nell’angolo alto.

Il resto della prima frazione non offre molto altro e si conclude dopo due minuti di recupero.

La ripresa vede il Milan dominare senza affondare e la Lazio arrancare ancora; da segnalare solo l’inevitabile girandola di cambi e un gol sfiorato da Thiaw con un colpo di testa alto di poco su azione d’angolo.

I capitolini si risvegliano solo nei minuti finali: Pellegrini coglie l’esterno della rete dopo una bella iniziativa di Pedro al minuto 87. Poi l’ex Romagnoli sul fondo e, infine, un liscio di Basic da ottima posizione costituiscono le cose buone fatte dagli ospiti in 95 minuti. Subito dopo, giunge il triplice fischio.

Highlights e Video Gol Milan-Lazio 2-0

Il Tabellino di Milan-Lazio 2-0

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic (56′ Lazzari), Casale, Romagnoli, Hysaj (68′ Pellegrini); Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic (68′ Basic); Felipe Anderson, Immobile (81′ Cancellieri), Zaccagni (56′ Pedro). Allenatore: Sarri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (46′ Kalulu), Kjaer (46′ Thiaw), Tomori, Hernandez (80′ Ballo-Touré); Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao (11′ Saelemaekers); Giroud (69′ Rebic). Allenatore: Pioli

Marcatori: 17′ Bennacer e 29′ Hernandez

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Romagnoli, Marusic, Calabria, Casale, Pellegrini e Thiaw