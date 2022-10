Video Gol Highlights Milan-Juventus 2-0: sintesi 08-10-2022

Video Gol e Highlights di Milan-Juventus 2-0: grazie ad una prestazione monumentale, a tratti persino spettacolare, i rossoneri abbattono i bianconeri con merito.

Tomori a fine primo tempo e Diaz ad inizio ripresa firmano i gol che consentono al Milan di vincere contro la Juventus in casa dopo poco più di due anni.

I rossoneri vanno a 20 punti e raggiungono momentaneamente il Napoli e l’Atalanta in vetta, mentre la Juventus rimane 8° a -7 dal trio che comanda la classifica.

La Sintesi di Milan-Juventus 2-0

La partita è subito bella e intensa, come da pronostico, e la Juventus sembra inizialmente beneficiare dell’assetto rossonero, modificato in 4-3-2-1 il luogo del consueto 4-2-3-1, che necessita di essere digerito; l’unico vero rischio che corrono i meneghini, comunque, è su un liscio in area di Vlahovic.

Enorme la prestazione difensiva del Milan e di Leao, che si accende due volte e per altrettante volte si infrange sul palo, al 20° con un tocco ravvicinato sugli sviluppi di un corner e al 34° con un destro angolato da venti metri.

L’intensità non diminuisce, le occasioni invece sì, ma è il Milan a fare meglio contro una Juventus che nei minuti finali resta arroccata dietro. Nel primo dei due minuti di recupero arriva ail meritato vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Tomori controlla un pallone toccato di testa da Giroud, si gira e scaraventa la sfera sotto la traversa.

Vibranti le polemiche dei bianconeri per un fallo ad inizio azione ai danni di Cuadrado, mentre il VAR controlla che l’inglese fosse in posizione regolare; il gol viene convalidato e si va negli spogliatoi con il Milan avanti.

Quando il secondo tempo è iniziato da appena dieci minuti, il Milan trova il raddoppio grazie ad un disastro difensivo dei bianconeri: Vlahovic perde palla e Diaz ne approfitta involandosi verso la porta e segnando con un destro potente dopo aver eluso Milik e Bonucci.

La Juventus sparisce dal campo dopo aver incassato il 2-0 e il Milan gestisce senza mai rischiare né soffrire, anzi al 67° sfiora anche il tris con Hernandez: il francese riceve da Tonali, entra in area e conclude a lato anziché servire i compagni in mezzo dopo aver aggirato Szczesny.

Non si segnalano più occasioni da gol e la partita diventa prettamente difensiva per il Milan e non si sa cosa per la Juventus, davvero bruttissima e senza idee, che tuttaviaa il gol lo sfiora all’85° grazie ad un’improvvisata di Kean, il cui tiro viene miracolosamente deviato in corner da Kalulu.

I minuti conclusivi vedono i bianconeri provare a riaprire il match, ma l’ultima chance è per Origi in contropiede: il belga scatta e conclude bene e Szczesny respinge la sfera evitando la disfatta totale. La sfida si conclude dopo quattro minuti di recupero e una quasi rissa smorzata a suon di ammonizioni.

Highlights e Video Gol di Milan-Juventus 2-0

Il Tabellino di Milan-Juventus 2-0

Milan (4-3-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer (84′ Vranckx), Tonali, Pobega (59′ Krunic); Diaz (65′ De Ketelaere), Leao (84′ Origi); Giroud (65′ Rebic). Allenatore: Pioli

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado (46′ McKennie), Locatelli (56′ Paredes), Rabiot (80′ Soulé), Kostic (56′ Miretti); Milik, Vlahovic (78′ Kean). Allenatore: Allegri

Marcatori: 46′ pt Tomori e 54′ Diaz

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Cuadrado, Diaz, Keaan, Paredes e Tonali