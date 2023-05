Video Gol Highlights Milan-Inter 0-2: Sintesi 10-05-2023

Highlights e Video Gol di Milan-Inter 0-2: i nerazzurri vincono la semifinale di andata di Champions League grazie ai gol in apertura di partita messi a segno da Dzeko all’8° e Mkhitaryan all’11° minuto!

La sfida si chiude dopo una decina di minuti, sufficienti all’Inter per segnare due volte prima con Dzeko e poi con Mkhitaryan. Calhanoglu sfiora anche il tris prima del ventesimo minuto con un tiro che si stampa sul palo.

Martedì prossimo il match di ritorno che deciderà chi tra Inter e Milan andrà in Finale di Champions League.

La Sintesi di Milan-Inter 0-2

Il primo tempo è un autentico incubo per i rossoneri, che nel giro di undici minuti subiscono ben due reti: al minuto 8 Dzeko trasforma in oro, con un gran tiro al volo, un perfetto corner di Calhanoglu e all’11° Mkhtaryan si inserisce in area senza palla e mette alle spalle di Maignan un traversone di Dimarco.

Al 16° Calhanoglu sfiora il 3-0 colpendo il palo con un favoloso tiro di esterno collo dal limite dell’area e poco dopo Bennacer deve lasciare la contesa a causa di un infortunio al ginocchio; gli subentra Messias.

Alla mezz’ora si registra un parziale risveglio con un’occasione capitata a Calabria, che di tacco coglie l’esterno della rete su cross basso di Messias, ma subito dopo Kjaer tocca in area Martinez e Gil Manzano assegna il rigore, revocato dal VAR poiché l’argentino si è lasciato andare.

L’Inter gestisce senza problemi approfittando di un avversario impaurito e senza nerbo e che commette errori su errori in paleggio ed impostazione sena che gli riesca qualcosa di buono in fase offensiva. Il duplice fischio, provvidenziale, giunge dopo quattro minuti di recupero.

Nella ripresa si vede un Milan diverso, certamente migliore, ma impreciso: sia Diaz al 49° sia Messias al 51°, che provano entrambi il tiro a giro mancando il bersaglio; grave l’errore del brasiliano, che aveva tempo e spazio per fare di meglio.

Al 53° è miracoloso Maignan, che evita lo 0-3 respingendo con il piede un tocco di Dzeko, splendidamente servito da Bastoni, da posizione ravvicinata.

I rossoneri crescono sempre più e al 63° sfiorano l’1-2: una bella azione sulla sinistra culmina con lo scarico di Giroud verso Tonali, che tira e prende il palo; la conslusione, deviata, finisce fuori dopo aver toccato il legno, ma l’arbitro non dà il corner.

I nerazzurri preferiscono limitarsi alla difesa del doppio vantaggio, ma il Milan esaurisce presto la spinta a e torna a non creare nulla, anzi rischia di prendere la terza rete all’82° da Gagliardini, che si ritrova da solo, o quasi, in area, ma un dribbling di troppo consente a Thiaw di rimontare e fermare l’azione del centrocampista.

Si arriva al 90° e l’arbitro concede 4 minuti di recupero; un piccolo brivido lo crea Pobega con un tentativo di prima intenzione potente, ma centrale e facile da parare per Onana. Il resto del tempo trascorre senza altre azioni degne di nota e il tripi fischio arriva dopo un piccolo supplemento.

Video Gol e Highlights Milan-Inter 0-2

Il Tabellino di Milan-Inter 0-2

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (82′ Kalulu), Kjaer (59′ Thiaw), Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz (82′ Pobega), Bennacer (18′ Messias), Saelemaekers (59′ Origi); Giroud. Allenatore: Pioli

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (78′ Gagliardini), Mkhitaryan (63′ Brozovic), Dimarco (70′ De Vrij); Dzeko (70′ Lukaku), Martinez (78′ Correa). Allenatore: Inzaghi

Marcatori: 8′ Dzeko e 11′ Mkhitaryan

Arbitro: Gil Manzano (ESP)

Ammoniti: Krunic, Mkhtaryan e Tomori