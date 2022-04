Video Gol Highlights Milan-Genoa 2-0: sintesi 15-04-2022

Video Gol e Highlights di Milan-Genoa 2-0: agevole vittoria dei rossoneri, che si prendono i tre punti con merito pur creando poco.

Leao apre le marcature e Messias chiude i conti. In mezzo pochissime occasioni e un Genoa inguardabile che, però, crea un pericolo ad ogni finale di tempo. Gol a parte, i rossoneri si limitano a gestire il risultato.

Il Milan sale a 71 e torna in vetta alla classifica dopo che l’Inter era andata al comando precedentemente; il Genoa resta penultimo a 22. Domenica prossima i rossoneri andranno a Roma per affrontare la squadra di Sarri in un match quasi decisivo.

La Sintesi di Milan-Genoa 2-0

L’inizio è favorevole al Milan, che, dopo soli undici minuti di gioco, passano in vantaggio grazie ad un’improvvisata sulla destra di Kalulu, oggi sostituto di Calabria, che si riscopre cursore di fascia e crossa sul secondo palo per Leao, bravo a battere Sirigu con un perfetto sinistro incrociato al volo.

No accade granché sull’1-0: i rossoneri gestiscono e i rossoblu pascolano, andando malamente al tiro dopo la mezz’ora con Badelj e creando la prima chance solo al 46°, nel primo dei tre minuti di recupero concessi, con Galdames che si libera in area e calcia sul fondo da buona posizione.

Tra la rete e l’occasione per il Genoa, dunque, si vede solo il palleggio del Milan, che non produce altre occasioni a parte una conclusione altissima di Saelemaekers servito di prima da Bennacer; la prima frazione è veramente tutta qui.

Molto poco accade anche nel secondo parziale. Il Milan sfiora il raddoppio al 57° con una sforbiciata di Giroud oltre la traversa e poi gestisce tranquillamente, anche troppo visti i troppi retropassaggi avventati e un rischioso rimpallo che stava costando l’autorete a Gabbia.

Al 77° il Milan ha l’occasione per il raddoppio con Leao: servito da Rebic, il portoghese cerca il bersaglio in diagonale e da posizione defilata, ma Sirigu è bravo a respingere il pericolo.

Dieci minuti più tardi, i rossoneri raddoppiano: una travolgente azione sulla sinistra di Hernandez viene conclusa con il cross per Messias, che insacca in seconda battuta dopo essersi visto respinto il primo tiro dal portiere genoano.

Il VAR interviene per un presunto tocco di mano del francese in occasione di un rimpallo prima del cross, ma il tocco si rivela regolare.

Nei secondi finali Maignan interviene per la prima volta in 90 minuti respingendo un colpo di testa di Hernani in grande stile. Siamo nel 4° ed ultimo minuto di recupero e sulla parata cala il sipario sul match.

Highlights e Video Gol di Milan-Genoa 2-0:

Il Tabellino di Milan-Genoa 2-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Gabbia (74′ Krunic), Hernandez; Bennacer (86′ Diaz), Tonali; Saelemaekers (62′ Messias), Kessié, Leao (86′ Ballo-Touré); Giroud (62′ Rebic). Allenatore: Pioli

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani (91′ Hernani), Ostigard, Vasquez; Badelj, Galdames; Frendrup (72′ Yeboah), Amiri (72′ Gudmundsson), Ekuban (55′ Melegoni); Piccoli (55′ Destro). Allenatore: Blessin

Marcatori: 11′ Leao e 87′ Messias

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Yeboah, Tonali e Hefti