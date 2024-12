Video Gol Highlights Milan-Genoa 0-0: Sintesi 15-12-2024

Il Risultato di Milan-Genoa 0-0, 16° giornata Serie A: malgrado la presenza di svariate leggende rossonere, invitate alla festa per i 125 anni del club e per l’introduzione di tre di essi nella Hall of Fame, la Curva Sud protesta fischiando la dirigenza, Ibrahimovic compreso, ma applaude Pippo Inzaghi, Franco Baresi e Marco Van Basten, celebrati prima del match. Per quanto riguarda la partita, c’è l’impegno, soprattutto degli esordienti Liberali e Jimenez, ma la vittoria non arriva nonostante le molte occasioni.

Il Milan va a 23 punti e da stasera si ritrova avanti anche il Bologna a +2 perdendo una posizione, dalla 7° all’8°, e anche l’occasione di rosicchiare due punti alla Juventus. Certo, c’è da recuperare la partita di Bologna, ma i punti di ritardo dall’Europa sono già otto…

La Sintesi di Milan-Genoa 0-0

Rivoltato come un calzino con scelte tatticamente corrette, il Milan ha il giusto approccio e sin dall’inizio il Genoa è costretto alla difensiva.

Il dominio rossonero è netto: al 9° Leali si distende su un gran tiro di Emerson Royal e al 13° Abraham spreca calciando a lato da buona posizione su suggerimento di Reijnders.

Successivamente il VAR “si spegne” e non segnala alcuna infrazione su interventi parsi fallosi di Miretti su Liberali e di Vogliacco su Leao; quest’ultimo, una trattenuta, pareva evidente.

Tra il 22° e il 24° altre due occasioni enormi: prima un gran tiro di Reijnders che solo una deviazione toglie dalla porta portando il pallone a sfiorare letteralmente la porta e toccare la parte alta della rete poi un tiro al volo di Chukwueze che finisce in curva malgrado la distanza non ragguardevole.

Dopo una decina di minuti tattici, è ancora il Milan a mancare di poco la marcatura: al 34° Leali è decisivo nel togliere dalla porta un pallone che stava per varcare la linea dopo un flipper in area, mentre al 44° il portiere ospite è nuovamente attento su un tiro di Jimenez reso pericoloso da una deviazione.

L’ultimo episodio del primo tempo vede il Genoa entrare nell’area avversaria per la prima volta e richiedere un penalty per un contrasto tra Liberali e Miretti, già protagonisti nell’altra area in precedenza: anche stavolta il VAR è muto. Non accade altro e il primo tempo finisce dopo due minuti di recupero.

In apertura di ripresa è ancora il Milan ad avere l’occasione per sbloccare l’incontro, ma il colpo di testa di Emerson Royal parso ai più vincente viene miracolosamente respinto in corner da Leali.

I rossoneri dominano in termini di possesso, ma la produzione offensiva cala vistosamente e per oltre venti minuti il portiere genoano è inoperoso al pari di Maignan; solo al 71° Jimenez cerca di rompere gli indugi con un gran tiro da venticinque minuti, ma il pallone finisce fuori.

Entrato per un isastroso Abraham alla ripresa del gioco, Alvaro Morata, già fautore dello slalom che ha poi portato al tiro di cui sopra, ha due monumentali occasioni al 76° e al 79°: la prima lo vede calciare a lato da dentro l’area su invito di Reijnders e la seconda scagliare un bolide, ancora su raffinato tacco dell’olandese, stampatosi sulla traversa.

Non succede più nulla e dopo quattro minuti di recupero, il match va in archivio tra i fischi dei presenti.

Highlights e Video Gol di Milan-Genoa 0-0

Il Tabellino di Milan-Genoa 0-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze (76′ Okafor), Liberali (62′ Camarda), Leao; Abraham (46′ Morata). Allenatore: Fonseca

Genoa (4-3-3): Leali; Vogliacco (46′ Sabelli), Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli (91′ Norton-Cuffy), Pinamonti, Miretti (80′ Vitinha). Allenatore: Vieira

Arbitro: Guida

Ammoniti: Vogliacco e Zanoli

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.