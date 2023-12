Video Gol Highlights Milan-Frosinone 3-1: Sintesi 2-12-2023

Video Gol e Highlights Milan-Frosinone 3-1, 14° Giornata Serie A: segnano Jovic, Pulisic, Tomori e Brescianini

Il Milan batte il Frosinone allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della quattordicesima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri, che si portano a quota ventinove punti in classifica, mentre i ciociari si fermano a quota diciotto punti dopo la vittoria della scorsa settimana.

Sintesi di Milan-Frosinone 3-1

Solita lista chilometrica di non convocati per Stefano Pioli, orfano di Giroud, Sportiello, Kalulu, Kjaer, Caldara, Thiaw, Pellegrino, Okafor e Leao, ma recupera Bennacer dopo più di sei mesi per la panchina. La scelta in difesa ricade su Theo Hernandez adattato centrale al fianco di Tomori, con Calabria e Florenzi sulle fasce, davanti a Maignan, mentre torna Musah a centrocampo con Reijnders e Loftus-Cheek, e viene confermato Jovic in attacco con Chukwueze e Pulisic.

Assenze importanti anche per Eusebio Di Francesco, visto che non ci sono Harroui, Kalaj, Marchizza e Mazzitelli. In difesa spazio a Monterisi con Okoli, Oyono e Romagnoli a protezione di Turati, mentre torna Bourabia in mediana con Barrenechea e conferma lo schieramento super offensivo con Ibrahimovic, Reinier e Soule sulla trequarti alle spalle di Cuni unica punta.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre amano il possesso palla, difendono con ordine e compattezza, pressano con la giusta aggressività, ma soprattutto sono letali in contropiede.

Infatti, le vere occasioni vengono costruite quando le due squadre possono sfruttare al meglio gli spazi in ripartenza, come i tentativi di Florenzi, Barrenechea, Musah, che colpisce il palo, Ibrahimovic, Chukwueze e, soprattutto, Oyono.

Dopo il clamoroso errore davanti a Maignan di Cuni, al 43′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Jovic, che trova il gol del vantaggio ribadendo in rete la palla dopo il tentativo di cross di Chukwueze.

Nel finale i padroni di casa potrebbero raddoppiare, ma Pulisic non riesce a trovare la porta né tanto meno a trovare un compagno in area di rigore.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Brescianini per Bourabia, ma anche con il raddoppio dei padroni di casa al 49′ minuto firmato da Pulisic, che sfrutta al meglio il lancio lungo di Maignan con uno stop importante e un’ottima difesa della palla.

Entra Gelli per l’infortunato Reinier e gli ospiti sembrano finalmente reagire, prendono in mano il pallino del gioco e si rendono pericolosi con Soule e Romagnoli.

Viene ammonito Barrenechea e i padroni di casa corrono ai ripari con Adli per Chukwueze, con conseguente spostamento di Musah sulla fascia, quando entrano anche Kaio Jorge e Caso per Cuni e Ibrahimovic.

Al 74′ minuto i padroni di casa calano il tris con Tomori, bravo a sfruttare la sponda di testa di Jovic sugli sul cross di Theo Hernandez sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Pulisic.

Entrano Traore, Pobega e Bennacer al posto di Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek, viene ammonito Jovic e gli ospiti segnano al 82′ minuto con il calcio di punizione di Brescianini.

Nel finale c’è ancora tempo per l’entrata in campo anche di Camarda e Cheddira al posto di Jovic e Monterisi.

Highlights e Video Gol di Milan-Frosinone 3-1:

Tabellino di Milan-Frosinone 3-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders (79′ Bennacer); Chukwueze (64′ Adli), Loftus-Cheek (79′ Pobega), Pulisic (78′ Traoré); Jovic (85′ Camarda). Allenatore: Pioli.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi (86′ Cheddira), Romagnoli, Okoli, Oyono; Bourabia (45′ Brescianini), Barrenechea, Reinier (57′ Gelli); Soulé, Cuni (66′ Kaio Jorge), Ibrahimovic (66′ Caso). Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Matteo MARCHETTI

GOL: 43′ Jovic, 50′ Pulisic, 73′ Tomori, 81′ Brescianini.

ASSIST: 50′ Maignan, 73′ Jovic

AMMONITI: Barrenechea, Jovic