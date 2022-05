Video Gol Highlights Milan-Fiorentina 1-0: Sintesi 1-5-2022

Video Gol e Highlights Milan-Fiorentina 1-0, 35° Giornata Serie A: decide Leao

Il Milan batte la Fiorentina allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella trentacinquesima giornata di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno.

Vittoria fondamentale per i rossoneri, che difendono il primo posto in classifica con la terza vittoria consecutiva.

Brutta sconfitta per i toscani, la terza consecutiva, che non sono riusciti a rialzare la testa rimanendo a quota cinquantasei punti in classifica.

Sintesi di Milan-Fiorentina 1-0

Squadra che vince, non si cambia per Stefano Pioli, che conferma Brahim Diaz nel tridente dei trequartisti con Messias e Leao alle spalle di Giroud unica punta, visto che in mediana c’è ancora Kessie con Tonali. In difesa soliti noti con Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, Kalulu al fianco di Tomori al centro davanti a Maignan, anche a causa delle assenze di Florenzi e Kjaer.

Indisponibile Castrovilli per Vincenzo Italiano, che lancia Venuti in difesa con Milenkovic, Igor e Biraghi a protezione di Terracciano e sceglie a sorpresa Amrabat e Maleh con Duncan in mediana. In attacco si rivede Cabral dal primo minuto con Nico Gonzalez e Saponara.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre hanno grande qualità nel possesso palla, pressando con aggressività e ripartono con i propri esterni offensivi cercando di ribaltare l’azione.

Dopo l’ammonizione di Maleh, al 7′ minuto viene annullata la rete di Theo Hernandez per posizione di fuorigioco di Messias.

Sono i difensori a costruire le migliori palle gol: Igor prima, su sviluppi di un calcio piazzato, e ancora Theo Hernandez poi, al termine di un bel contropiede. si divorano il gol del vantaggio da ottima posizione.

L’equilibrio è davvero totale, si combatte su ogni palla e solo qualche errore permette alle due squadre di rendersi pericolosi, come il destro di Saponara ben parato da Maignan e l’errore sotto porta di Giroud, su assist di Brahim Diaz, visto che il tentativo di pallonetto basso sfiora solo il palo, mentre viene ammonito anche Venuti.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Martinez Quarta al posto di Venuti, ma a fare la partita sono i padroni di casa, che iniziano un vero e proprio monologo contro gli ospiti, che si abbassano troppo e non riescono più a pressare.

La palla gol del vantaggio sarebbe nei piedi di Leao, ma spara clamorosamente in curva, così come Theo Hernandez, mentre Terracciano si fa trovare pronto su Kessie.

Entrano anche Rebic e Krunic al posto di Messias e Diaz, poi Bonaventura per Maleh, ma Rebic non trova la porta da ottima posizione.

C’è tempo anche per Ibrahimovic, Torreira e Ikone, che subentrano per Giroud, Duncan e Nico Gonzalez, viene ammonito Martinez Quarta e Maignan compie un miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Cabral.

Dopo l’entrata in campo di Bennacer e Sottil per Kessie e Saponara, al 82′ minuto pasticcio di Terracciano, fino a quel momento assolutamente perfetto con i piedi, che sbaglia il lancio lungo, palla a Leao, che beffa il portiere sul primo palo sbloccando il risultato e trovando il gol del vantaggio.

Nel finale gli ospiti provano a riaffacciarsi in attacco, lasciando spazi ai padroni di casa, che preferiscono gestire, nonostante il tentativo di Ibrahimovic, e vengono ammoniti anche Bennacer e Rebic.

Highlights e Video Gol di Milan-Fiorentina 1-0:

Tabellino di Milan-Fiorentina 1-0

Milan (4-2-3-1): Maignan 7, Calabria 6, Kalulu 6, Tomori 6,5, Hernandez 6,5, Tonali 6,5, Kessie 6 (34′ st Bennacer 6), Messias 5 (11′ st Rebic 5,5), Diaz 5,5 (11′ st Krunic 5,5), Leao 7, Giroud 5,5 (22′ st Ibrahimovic 5,5). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo Touré, Castillejo, Romagnoli, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers. All.: Pioli 6



Fiorentina (4-3-3): Terracciano 4; Venuti 5,5 (1′ st Martinez Quarta 5,5), Milenkovic 6, Igor 6,5, Biraghi 6; Duncan 6 (22′ st Torreira 6), Amrabat 6,5, Maleh 5,5 (14′ st Bonaventura 6); Gonzalez 5 (22′ st Ikoné 5,5), Cabral 6, Saponara 6 (36′ st Sottil sv). A disp.: Rosati, Dragowski, Callejon, Terzic, Piatek, Nastasic, Kokorin. All.: Italiano 6



Arbitro: Valeri

Marcatori: 37′ st Terracciano (F)

Ammoniti: Maleh (F), Venuti (F), Martinez Quarta (F)

Espulsi:

Note: