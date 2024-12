Video Gol Highlights Milan-Empoli 3-0: sintesi 30-11-2024

Video Gol e Highlihgts Milan-Empoli 3-0, 14° giornata Serie A: tutto piuttosto facile per i rossoneri, che concretizzano le occasioni avute e si sbarazzano degli avversari, pericolosi solo in una circostanza.

Morata apre e Reijnders chiude i conti con una doppietta.

Il Milan va a 22 punti e ora deve sperare in un passo falso della Juventus per accorciare e rientrare almeno in zona Conference League e da lì tentare la difficile risalita. L’Empoli, invece, 10° con 16 punti. Ben più probante sarà la prossima sfida, in data 6 dicembre, nella tana dell’Atalanta.

La Sintesi di Milan-Empoli 3-0

Nei minuti iniziali l’Empoli prova ad incutere timore ai rossoneri andando al tiro in un paio di circostanze con Colombo e Maleh, ma senza grande precisione.

Più pericoloso, invece, il primo guizzo del Milan, al 14° vicino al gol con un tiro di Morata respinto da Vasquez e poi a rete cinque minuti più tardi grazie allo spagnolo, che spedisce in rete da posizione ravvicinata un precedente tiro di Leao respinto da Ismajli.

La reazione empolese è in un colpo di testa senza esito di Colombo al 24°, ma è il Milan a fare la partita e a cercare il gol con più insistenza per chiudere il prima possibile il discorso.

Dopo alcuni trascurabili tentativi, il raddoppio arriva al 44° grazie a Reijnders, che da distaanza ravvicinata fulmina Vasquez sfruttando un pallone vagante proveniente da un contrasto aereo tra Viti e Pulisic. Null’altro accade nel primo tempo, che finisce dopo un minuto di recupero.

Con gli innesti di Solbakken e Cacace, i toscani ritornano in campo con l’obiettivo di riaprire la partita e quasi riescono nell’intento al 54°, ma la sberla di Maleh dal limite dell’area si schianta contro la traversa e il risultato resta immutato.

La partita diviene poi a senso unico e un quarto d’ora dopo la traversa empolese, il Milan trova il 3-0 e chiude i giochi: Fofana recupera un pallone a centrocampo e serve Reijnders, che entra in area e forma la sua doppietta personale con un rasoterra angolato.

i venti minuti rimanenti sono di pura accademia per i rossoneri, che non rischiano né cercano di incrementare il già cospicuo bottino. Un’occasione da raccontare, prima del triplice fischio dopo tre minuti di recupero, c’è ed è una spaccata imprecisa del neo entrato Abraham da dentro l’area su traversone di Chukwueze.

Highlights e Video Gol di Milan-Empoli 3-0

Il Tabellino di Milan-Empoli 3-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia (75′ Pavlovic), Thiaw, Hernandez; Fofana (75′ Loftus-Cheek), Reijnders; Musah (75′ Chukwueze), Pulisic, Leao (84′ Camarda); Morata (81′ Abraham). Allenatore: Fonseca

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze (71′ Marianucci), Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin (66′ Se. Esposito), Maleh, Pezzella (46′ Cacace); Colombo (46′ Solbakken), Pellegri (76′ Ekong). Allenatore: D’Aversa

Marcatori: 19′ Morata, 44′ e 69′ Reijnders

Arbitro: Dionisi

Ammoniti: Gabbia, Colombo, Musah e Henderson

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.