Video Gol Highlights Milan-Empoli 0-0: sintesi 07-03-2023

Highlights e Video Gol di Milan-Empoli 0-0: troppi errori ed imprecisioni costringono i rossoneri all’ennesimo passo falso stagionale. Mercoledì ciò non sarà ammesso.

Il Milan va a 52 punti, non sfruttando appieno il pareggio dell’Inter a Salerno pur sorpassandola al 3° posto.

La Sintesi di Milan-Empoli 0-0

L’Empoli si difende, molto bene tra l’altro, e raramente si aprono spazi per il Milan nella prima metà del primo tempo, la cui prima chance giunge al 14° grazie ad un filtrante inventato da Tonali e non sfruttato a dovere da Rebic, che calcia di sinistro senza angolare a sufficienza e fa fare bella figura a Perisan, abile nella respinta.

Non accade sostanzialmente altro nei successivi minuti: i toscani si difendono in attesa di tentare un contropiede, mentre i meneghini non riescono a sfondare affidandosi a tiri da fuori a dir poco sconclusionati, ad esempio quello di Hernandez al 42°.

Da matita rossa l’eccessivo indugiare di Origi, che al 39° non sfrutta a dovere un’incomprensione tra i centrali ospiti e perde troppo tempo nel decidere il da farsi appoggiandosi a Tonali dietro di lui anziché provare la sortita in avanti.

La terribile prima frazione si conclude al 45° minuto esatto, senza recupero. Servirà ben altro per tirare giù il fortino empolese.

Al 49° il Milan è pericoloso con un tiro di Calabria ben indirizzato, ma finito in corner per la deviazione di Marin. Dopodiché riprende l’assalto, ma senza squilli. Il VAR interviene due volte (intervento di Fazzin su Hernandez e mano di Ebuehi) per altrettanti sospetti rigori a favore dei padroni di casa, ma rigori non sono e si resta in parità.

Al 68° l’Empoli è pericolosissimo con un’incursione improvvisa di Cambiaghi, che beffa Hernandez in dribbling e s’invola verso Maignan, ma Tonali è grandioso ed interviene in tackle proprio nei pressi del dischetto di rigore ed evita il possibile, ingiusto, vantaggio degli ospiti.

Al 77° il nuovo entrato Florenzi prova la sorpresa con un tiro al volo, che però si infrange sul palo esterno nell’amarezza generale. Nemmeno Giroud, anch’egli subentrato da poco, riesce a timbrare poiché De Winter chiude provvidenzialmente sul suo tiro togliendolo dalla linea di porta.

Dopo un’altra gran parata di Perisan su un diagonale di Diaz, al 90° Giroud riesce a segnare su cross di Florenzi, ma il tocco del francese è con il braccio e il VAR annulla. I minuti di recupero, inizialmente 6, diventano 7 e poi 8, ma lo 0-0 non si schioda fino al triplice fischio.

Il Tabellino di Milan-Empoli 0-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (62′ Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer (62′ Diaz); Saelemaekers (84′ De Ketelaere), Pobega, Rebic (70′ Leao); Origi (71′ Giroud). Allenatore: Pioli

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin (78′ Cacace), Bandinelli (65′ Grassi); Baldanzi (78′ Haas); Caputo (65′ Cambiaghi), Piccoli (89′ Satriano). Allenatore: Zanetti

Arbitro: Marcenaro

Ammoniti: Pobega, Cambiaghi e Satriano