Video gol highlights Milan-Cagliari 3-0: sintesi 01-08-2020

Il video gol highlights e sintesi di Milan-Cagliari 3-0, 38° giornata Serie A: i rossoneri vincono anche l’ultima partita stagionale e da domani sarà tempo di pensare al mercato e alla prossima stagione. I ritmi sono bassi e la partita gradevole per un’oretta circa, nella quale segnano Klavan (autorete), Ibrahimovic e il rientrante Castillejo. Esordio in A nel finale per Brescianini.

La sintesi di Milan-Cagliari 3-0, 38° giornata Serie A

I ritmi sono ovviamente bassi essendo sostanzialmente un’amichevole, però il Milan vuole terminare bene e va subito a caccia del vantaggio trovandolo già al 9° minuto con un’autorete di Klavan: un’avvolgente azione dei rossoneri coinvolge Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic e Leao, il quale conclude sul secondo palo dopo una finta e centra il legno trovando però la carambola vincente sul difensore estone.

Al 23° prova a segnare anche Ibrahimovic con una volée di destro su lungo cross di Calabria, ma Cragno è bravissimo malgrado la posizione ravvicinata. Il terzino destro di casa stasera sembra avere il piede montato bene e al 26° un altro suo traversone perfetto arriva a Leao, la cui spettacolare rovesciata finisce sulla traversa.

Al 36° si vedono finalmente i sardi con Simeone, che entra in area con il pallone ed esagera tardando troppo il tiro nel tentativo di dribblare Donnarumma e facendosi rimontare da Kjaer, che spazza addosso a Ionita; il moldavo manda, infine, a lato.

Dopo un tiro fuori di poco di Bennacer, il Milan conquista un penalty al 38° grazie ad un tocco di braccio di Walukiewicz causato da Ibrahimovic. Dal dischetto va lo stesso svedese, ma il tiro non è un granché e Cragno intuisce e respinge la sfera. Il primo tempo prosegue senza altre emozioni e finisce dopo tre minuti di recupero.





I primi minuti del secondo tempo sono quelli in cui il Milan chiude la contesa. Dopo un gol divorato da Calhanoglu, che non mette a frutto un contropiede velocissimo e calcia altissimo da due passi, arrivano in rapida successione il gol di Ibrahimovic e del redivivo Castillejo.

Lo svedese si fa perdonare il rigore sprecato insaccando al 55° un assist del numero 7, entrato da poco, con un bolide angolato che si infila nel sette, mentre lo spagnolo triangola con Bonaventura sulla trequarti e infilza infine Cragno dopo essersi girato eludendo il suo marcatore.

Si può dire che la sfida sia praticamente terminata? Sì, infatti non accade nulla a parte un gol sfiorato da Bonaventura. Segnaliamo solo i ritorni anche di Maldini, Duarte e Pavoletti e l’esordio di Brescianini.

Video gol highlights di Milan-Cagliari 3-0, 38° giornata Serie A

Il tabellino di Milan-Cagliari 3-0, 38° giornata Serie A

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer (79′ Duarte), Gabbia, Hernandez; Bennacer (66′ Brescianini), Kessié; Castillejo (66′ Maldini), Calhanoglu (66′ Saelemaekers), Leao (38′ Bonaventura); Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli (62′ Carboni), Klavan (62′ Ladinetti); Mattiello, Nandez, Ionita (79′ Marigosu), Faragò, Lykogiannis; Gaston Pereiro (62′ Paloschi), Simeone (90′ Pavoletti). Allenatore: Zenga

Arbitro: Serra

Marcatori: 11′ aut. Klavan, 55′ Ibrahimovic e 57′ Castillejo

Ammoniti: Gaston Pereiro, Faragò, Cragno e Saelemaekers

Note: al 44′ Cragno para un rigore a Ibrahimovic

