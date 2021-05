Video Gol Highlights Milan-Cagliari 0-0: sintesi 16-05-2021

Il Risultato di Milan-Cagliari 0-0: niente di fatto, qualificazione rinviata. Un avversario già salvo gioca una partita grintosa sfiorando anche il gol, mentre i rossoneri ,quasi impauriti, si rendono raramente pericolosi e non sfondano. Tutto ora passa da Bergamo.

La Sintesi di Milan-Cagliari 0-0

Nonostante sia già salvo grazie al pareggio del Benevento, il Cagliari gioca come se dovesse vincere o almeno pareggiare e nega ogni spazio al Milan, che non riesce quasi mai a sfondare.

Al 18° arriva l’unica occasione che i rossoneri riescono a creare nei primi quarantacinque minuti, un tiro da fuori di Saelemekers potente che Cragno devia in corner con un balzo all’indietro.

I sardi non fanno granché, anche se conquistano alcuni corner che mettono apprensione ai padroni di casa; questi ultimi, però, non riescono a rendersi ulteriormente pericolosi e, a parte un tiro di Calabria ampiamente a lato, di occasioni non se ne vedono più fino al duplice fischio.

I rossoneri collezionano corner ad inizio ripresa, ma è il Cagliari a sfiorare il gol a 55° minuto: Joao Pedro crossa dalla sinistra vero Pavoletti, appostato sul secondo palo, ma la zuccata del centravanti è centrale e Donnarumma riesce a sventare il pericolo opponendosi con il corpo.

Al 65° i sardi vanno ancora vicini al gol: Godin stacca benissimo su azione d’angolo e Donnarumma toglie letteralmente il pallone dalla porta; subito dopo, Castillejo, subentrato a Diaz, manda in curva da pochi passi un cross di Rebic.

Il Milan continua i suoi attacchi e al 72° coglie il palo: Nainggolan sbaglia al limite dell’area e innesca Calhanoglu, che da posizione angolata scocca un potente destro che si infrange sul montante.

Nei minuti successivi i rossoneri assediano i rossoblu, ma senza mai trovare il guizzo decisivo. In pieno recupero ci prova ancora Castillejo, al 91°, ma il suo tiro finisce fuori di pochissimo. I minuti passano inesorabili e gli spazi si fanno sempre più stretti e la qualificazione in Champions League è rinviata.

Il Tabellino di Milan-Cagliari 0-0

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria (63′ Dalot), Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer (63′ Meité), Kessié; Saelemaekers (46′ Leao), Diaz (57′ Castillejo), Calhanoglu (89′ Mandzukic); Rebic. Allenatore: Pioli

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli (87′ Klavan), Godin, Carboni (87′ Rugani); Nandez, Deiola (87′ Asamoah), Marin (78′ Duncan), Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti (78′ Cerri). Allenatore: Semplici

Arbitro: Massa

Ammoniti: Kjaer, Marin, Carboni o Calabria

