Video Gol Highlights Milan-Atalanta 1-1: sintesi 25-02-2024

Video Gol e Highlights Milan-Atalanta 1-1: i rossoneri meritavano i tre punti, ma un regalo del VAR e l’imprecisione sotto porta sono stati un grosso aiuto ai bergamaschi.

Leao s’accende subito con un gol pazzesco, ma Koopmeiners su rigore ripristina la parità.

Il Milan è sempre terzo con 53 punti, ma la Juventus va a +5 e inizia ad allontanarsi.

La Sintesi di Milan-Atalanta 1-1

Al centro del mirino per la notoria discontinuità, Leao decide di allontanare le polemiche con un gol dei suoi dopo soli tre minuti: beffato in velocità Holm e saltato Scalvini con irrisoria facilità una volta in area, il portoghese cerca e trova con il destro l’angolo lontano della porta difesa da Carnesecchi, che non può far nulla.

Il Milan, ringalluzzito e galvanizzato, prova a metter sotto i bergamaschi cercando il raddoppio quanto prima, ma questi ultimi reggono alle folate rossonere e sfiorano il pareggio già al 12° con un tiro di Holm respinto da Maignan e il tap-in di De Ketelaere terminato fuori.

Per mezz’ora circa non accade nulla, né si vede il Milan affondare ulteriormente né l’Atalanta provare una delle sue azioni rapide, ma al 42° è il VAR a diventare protagonista regalando un penalty agli ospiti per un bel tuffo di Holm vicino alla gamba alta di Giroud: dal dischetto Koopmeiners pareggia con un tiro potente e centrale.

Il nervosismo sale, arrivano ben tre cartellini gialli in un paio di minuti, e Giroud al 44° manca il raddoppio con un tuffo di testa che finisce a lato. Il primo tempo finisce dopo tre minuti di recupero.

La prima emozione della ripresa giunge al 61°: Bennacer prolunga in area un pallone di Giroud e l’appena entrato Calabria calcia di sinistro trovando la potenza e la grande risposta di Carnesecchi con i pugni.

Sei minuti dopo, il Milan sfiora ancora la rete con Pulisic: l’americano taglia perfettamente verso l’area, aggancia di coscia il cross di Leao e conclude allargando troppo il destro mancando lo specchio della porta da ottima posizione.

Al 77° è Loftus-Cheek a cercare fortuna rilasciando un destro da fuori area estremamente potente che Carnesecchi respinge affanosamente, ma è ancor più grossa la chance capitata a Giroud tre minuti dopo, un tap-in su tiro di Leao respinto dal portiere orobico che un difensore ferma proprio sulla linea. E’ l’ultima emozione del match, che termina dopo cinque minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Milan-Atalanta 1-1

Il Tabellino di Milan-Atalanta 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (57′ Calabria), Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bennacer (79′ Musah), Adli; Pulisic (88′ Okafor), Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (89′ Toloi), Djimsiti, Kolasinac; Holm (46′ Zappacosta), De Roon, Ederson, Ruggeri (79′ Hien); Koopmeiners, Miranchuk (63′ Scamacca); De Ketelaere (46′ Lookman). Allenatore: Gasperini

Marcatori: 3′ Leao e 42′ rig. Koopmeiners

Arbitro: Orsato

Ammoniti: De Roon, Holm, Leao, Lookman ed Ederson