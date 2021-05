Video Gol Highlights Manchester United-Liverpool 2-4: Sintesi 13-5-2021

Il Liverpool vince il Derby d’Inghilterra battendo 4-2 il Manchester United ad Old Trafford. Fondamentale vittoria in rimonta per i Reds che possono ancora credere al 4° posto. Vantaggio di Bruno Fernandes, ripreso da Jota e Firmino nel primo tempo. Nella ripresa ancora Firmino, Rashford accorcia, Salah la chiude al 90°.

Nel recupero della 34° giornata di Premier League, il Liverpool vince 4-2 contro il Manchester United ad Old Trafford ed ottiene un’importante vittoria nell’ottica della lotta alla Champions. Partita giocata ad alto ritmo e piena di gol, che ha visto un Liverpool ribaltare in rimonta una gara approcciata meglio dagli uomini di Klopp, United che paga a caro prezzo le disattenzioni in difesa.

Liverpool ora 5° a 58 punti, ma con una gara in meno rispetto al Chelsea 4° e potenzialmente a -1 dai Blues a 3 giornate dal termine. La squadra di Solskjaer manca di blindare il secondo posto e resta ferma a quota 70 punti, subendo il 2° KO in pochi giorni dopo la sconfitta contro il Leicester di martedì.

Sintesi di Manchester United – Liverpool 2-4:

ll match di Old Trafford è vibrante e giocato a buon ritmo, con le due compagini che si sfidano a viso aperto. La squadra di Klopp cerca di imporsi tramite la costruzione, padroni di casa che provano a colpire con la velocità e le ripartenze

Nei primi minuti subito brivio. Brutto errore di Alisson che sbaglia un disimpegno e consegna palla a Cavani, l’ attaccante uruguaiano non è però cinico e manda fuori a porta vuota, divorandosi il vantaggio.

Al 10° il Manchester United passa avanti. Buon azione corale dei Red Devils che coinvolge Pogba, Rashford e Wan Bissaka. Il terzino serve Bruno Fernandes a centro area, il portoghese prova un esterno destro che viene deviato in maniera decisiva in rete da Phillips, che manda nella propria porta beffando Alisson. 1-0 United.

Possibile svolta al 27° con un rigore per il Liverpool: da sviluppi di un corner, Phillips va in anticipo sul pallone e viene steso da Bailly in area. Decisione corretta dopo controllo del VAR, che annulla il rigore in quanto il difensore inglese dei Red Devils interviene prima sul pallone.

Gli uomini di Klopp vedono premiati la loro spinta offensiva e al 33° trovano il pari. Sinistro violento in girata di Diogo Jota, Henderson vola e manda in angolo levando la palla dall’incrocio. Sul successivo corner, lo stesso Jota risolve una mischia in area e con un destro radente trova il gol dell’1-1.

Al 41° tentativo col mancino di Pogba, bravo a portarsi al limite dell’area. Il tiro del francese finisce però sull’esterno della rete.

Allo scadere del primo tempo, Liverpool che passa in vantaggio. Punizione dalla trequarti per i Reds, assist delizioso di Alexander-Arnold che pesca perfettamente Roberto Firmino, che incorna di testa e regala il 2-1 ai suoi.

Inizio ripresa e il Liverpool trova il 3-1: brutta gestione difensiva dello United, la palla arriva ad Alexander Arnold che carica il destro in area, Henderson respinge ma non può nulla sul facile tap-in di Roberto Firmino che segna la doppietta personale.

Al 59° ospiti che si divorano il poker. Buona azione del Liverpool, pallone consegnato a Diogo Jota che solo davanti ad Henderson colpisce il palo, mancando il gol che avrebbe chiuso il match.

Al 63° altra chance per il Liverpool: su un contropiede, Salah serve Alexander Arnold in area, l’inglese incrocia il mancino ma Henderson è reattivo e para.

Al 68° minuto il Manchester United la riapre. Bella triangolazione veloce degli avanti United, filtrante di Cavani per Rashford che in velocità brucia il suo marcatore e con un mancino preciso segna il 2-3.

Al 90° il Liverpool la chiude. Con un Manchester United tutto sbilanciato in avanti a cercare il pareggio, recupero palla Reds con Salah che parte in solitaria in velocità, azione personale dell’egiziano che in area col mancino batte Henderson per il 4-2 finale.

Highlights e Video Gol di Manchester United – Liverpool 2-4:

Il tabellino di Manchester United – Liverpool 2-4:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson, Wan-Bissaka, Bailly (86′ Matic), Lindelof, Shaw, McTominay, Fred (63′ Greenwood), Rashford, Bruno Fernandes, Pogba, Cavani.

A disposizione: de Gea, Mata, Greenwood, Diallo, Alex Telles, Matic, Williams, Van de Beek, Tuanzebe. All.: Solskjaer

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Robertson Williams, Phillips, Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Fabinho, Wijnaldum (74′ Jones), Diogo Jota (74′ Mané), Roberto Firmino, Salah (92′ Neco Williams).

A disposizione: Mané Adrian, Jones, Tsimikas, Shaqiri, Origi, Woodburn, Kelleher, Williams. All.. Klopp

GOL: 10′ Bruno Fernandes (M), 33′ Diogo Jota (L), 45′, 48′ Roberto Firmino (L), 68′ Rashford (M), 90′ Salah (L)

AMMONITI: Bailly (M), McTominay (M), Cavani (M)

ESPULSI:

