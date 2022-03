Video Gol Highlights Manchester City-Manchester United 4-1: Sintesi 6-3-2022

Video Gol e Highlights di Manchester City-Manchester United 4-1: le doppiette di De Bruyne e Mahrez regalano il derby ai Citizens.

L’attesa della ventottesima giornata di Premier League era tutta sul derby tra il Manchester City ed il Manchester United. La squadra di Pep Guardiola travolge per 4-1 lo United di Ralf Rangnick e si prendono sempre di più il primo posto in classifica.

Continua il successo dei Citizens che realizzano la seconda sconfitta consecutiva dopo la sconfitta interna contro il Tottenham. I Red Devils, invece, non vincono dal successo dello scorso 20 febbraio per 4-2 sul campo del Leeds.

Sintesi di Manchester City-Manchester United 4-1

Il Manchester City è sceso in campo con tutti i suoi uomini a pieno organico. Il Manchester United, invece, ancora una volta deve fare a meno di Cavani con Bruno Fernandes che continua ad essere la punta di peso per la propria squadra. Il derby di Manchester si sblocca dopo cinque minuti con la rete da parte dei padroni di casa con Kevin De Bruyne che batte De Gea e regala il vantaggio.

Il Manchester United non si arrende e trova il gol del pareggio con Sancho che, con un tiro di destro sorprende Emerson. Una vera e propria pioggia di gol nel primo tempo perché il City ritrova, dopo pochi minuti, il vantaggio ancora una volta grazie a De Bruyne, che realizza la sua doppietta personale nella stracittadina. Lo United va a riposo in svantaggio ma nel secondo tempo la musica non cambia.

Ancora dominio dei padroni di casa che trovano il 3-1 con una rete di Mahrez, su battuta di calcio d’angolo di uno strepitoso De Bruyne. Il City non è ancora sazio e, a pochi minuti dal triplice fischio, trova anche il 4-1 sempre con l’ex Leicester. Inizialmente il gol era stato annullato ma, dopo un check al VAR, l’arbitro Michael Oliver lo ha convalidato.

Derby vinto e stradominato in lungo ed in largo dal Manchester City. Lo United, invece, si è fatto vedere poche volte nell’area di rigore avversario se non con qualche iniziativa di uno spento Bruno Fernandes. Troppo City e poco United.

Highlights e Video Gol di Manchester City-Manchester United 4-1:

Tabellino Manchester City-Manchester United 4-1

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Rodrigo, De Bruyne, Bernardo; Mahrez, Grealish, Foden

Manchester United (4-3-2-1): De Gea; Lindelof, Maguire, Pogba, Fred; B. Fernandes, Sancho, Alex-Telles; Wan-Bissaka, Elanga: McTominay

Reti: al 5′ pt De Bruyne K. (Manchester City), al 28′ pt De Bruyne K. (Manchester City), al 23′ st Mahrez R. (Manchester City), al 45′ st Mahrez R. (Manchester City) al 22′ pt Sancho J. (Manchester Utd).

Arbitro: Michael Oliver

Ammonizioni: al 18′ st Maguire H. (Manchester Utd).

Migliori Bookmakers AAMS