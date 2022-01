Video Gol Highlights Manchester City-Chelsea 1-0: Sintesi 15-1-2022

Video Gol e Highlights Manchester City-Chelsea 1-0, 22° Giornata Premier League: decide un gol di De Bruyne al 70′. City a +13 sul Chelsea.

Manchester City-Chelsea 1-0: una rete di De Bruyne consegna agli uomini di Guardiola l’allungo decisivo in vetta a scapito della squadra di Tuchel.

Vittoria meritata del City, che ha dominato per larghi tratti del primo tempo. Il Chelsea ha provato a reagire solo ad inizio ripresa, ma il sigillo del belga mette la parola fine sul match e, probabilmente, sul campionato.

Sintesi di Manchester City-Chelsea 1-0

Non ci sono Delap, lo squalificato Mendy, Zinchenko positivo al Covid-19 e Mahrez, convocato in nazionale per disputare la Coppa d’Africa per Josep Guardiola.

Confermata la difesa a quattro costituita da Walker e Joao Cancelo sulle fasce, al centro la coppia costituita da Stones e Laporte, davanti a Ederson.

In mediana spazio al trio formato da De Bruyne, Rodri e Bernardo Silva, mentre in attacco il tridente vedrà Grealish con Foden e Sterling.

Assenti Chalobah, Chillwell e James per Thomas Tuchel, orfano anche di Mendy e Christensen, contagiati.

Nella difesa a tre c’è una chance importante per Sarr al fianco di Thiago Silva e Rudiger a protezione di Kepa, mentre sulle fasce torna capitan Azpilicueta ai fasti di un tempo e Marcos Alonso dalla parte opposta.

In mediana Kovacic preferito a Jorginho al fianco di Kante, mentre in attacco spazio a Ziyech e Pulisic con Lukaku.

La partita inizia con le due squadre che si equivalgono e, inizialmente, tentano principalmente il gioco aereo.

Il City ha una prima occasione con Cancelo: destro angolato che Kepa mette in corner.

Dagli sviluppi dell’angolo, Stones arriva a colpire di testa. Para ancora Kepa.

Il Manchester ha una manovra più fluida e arriva con maggior regolarità sulla trequarti.

De Bruyne, servito da Grealish, spara un sinistro sotto l’incrocio, sventato da Kepa.

Ancora De Bruyne, sfonda a destra e serve lo stesso Grealish. Il nazionale inglese, da centro area, impegna Kepa nell’angolino.

Il duo Grealish-De Bruyne duetta magnificamente, mentre il Chelsea è schiacciato nella propria metà campo. Il belga prova di nuovo ad angolare il tiro, ma la conclusione finisce alta.

Inizio di secondo tempo furente da parte del Chelsea: Lukaku, di sinistro, impegna Ederson all’incrocio.

Marcos Alonso avanza sulla sinistra e tenta il mancino: finisce alto.

Il City risponde con Rodri, da fuori area. Il suo tiro finisce a fil di palo.

Gli uomini di Guardiola riprendono in mano la partita: De Bruyne ci prova, con un sinistro, che finisce alto. Poco dopo è Sterling, entrato in area, ad angolare di destro. Il tiro finisce fuori.

Gli sforzi del City vengono ripagati dal gol di De Bruyne: Cancelo sfonda sulla destra e chiama a rimorchio il belga, che batte Kepa da fuori area.

Tuchel inserisce forze fresche per provare a reagire. Il neoentrato Werner ha un’occasione su assist di Azpilicueta. Il suo destro viene parato.

Il City riesce dunque a mantenere inalterato il vantaggio fino alla fine, sfiorando anche il raddoppio con Grealish.

La squadra di Guardiola piazza l’allungo definitivo in Premier League. I 13 punti di vantaggio sul Chelsea sono una garanzia sulla vittoria del titolo.

Highlights e Video Gol di Manchester City-Chelsea 1-0

Tabellino di Manchester City-Chelsea 1-0

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Rodrigo, De Bruyne (Gundogan 85′), Bernardo Silva; Sterling, Foden, Grealish. A disposizione: Steffen, Dias, Gundogan, Jesus, Fernandinho, Mbete, McAtee, Lavia, Wilson-Esbrand. All. Guardiola.

CHELSEA (3-4-3): Kepa; Rudiger, Thiago Silva, Sarr; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso (Mount 81′); Ziyech (Hudson-Odoi 69′), Lukaku, Pulisic (Werner 69′). A disposione: Bettinelli, Jorginho, Loftus-Cheek, Saul, Barkley, Hudson-Odoi, Mount, Havertz, Werner.

Marcatori: 70′ De Bruyne (C)

Ammoniti: Alonso (C), Kovacic (C)

Espulsi:

