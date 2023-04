Video Gol Highlights Manchester City-Arsenal 4-1: Sintesi 26-4-2023

Video Gol Highlights Manchester City-Arsenal 3-1: decidono la doppietta di De Bruyne e i gol di Stones e Haaland. Inutile gol di Holding nel mezzo. Guardiola vede la vetta.

Manchester City-Arsenal 4-1: roboante vittoria dei “Citizens” nel big match di Premier League. La squadra di Guardiola impone subito i suoi ritmi, e passa avanti con un gol di De Bruyne, dopo 7 minuti.

Ci pensa Stones a raddoppiare, prima dell’intervallo, ed è poi lo stesso De Bruyne a mettere il punto esclamativo al decimo della ripresa. Gol di Holding a quattro minuti dalla fine, ma Haaland non vuole mancare alla festa e segna il 4-1.

Partita controllata dal City sin dalle prime battute: dopo aver reclamato per un contatto Thomas-De Bruyne nell’area londinese, la squadra di Guardiola va infatti in vantaggio proprio col belga, che capitalizza un contropiede di Gundogan battendo Ramsdale col sinistro

La squadra di Guardiola pressa alto e non lascia ai “Gunners” la possibilità di sviluppare gioco. C prova Silva, con un sinistro che finisce di poco al lato.

Poi è il turno di De Bruyne provare a lanciarsi di nuovo in contropiede, ma White recupera e gli impedisce di calciare.

Sale in cattedra Haaland, che prova a rendersi pericoloso in due occasioni: prima con un tiro che lambisce il palo, poi con un destro che viene ribattuto da Ramsdale coi pugni.

Il duello tra i due si rinnova quando il norvegese, servito da Gundogan, prova un destro angolato e costringe il portiere alla respinta coi piedi.

A sugellare il dominio “Citizens” ci pensa il raddoppio firmato di testa da Stones su assist di De Bruyne da calcio piazzato. L’arbitro annulla inizialmente per fuorigioco ma, richiamato dal VAR, convalida il gol.

Nel secondo tempo, dopo un tentativo senza troppe pretese di Xakha, arriva ancora Haaland ad impegnare severamente Ramsdale coi piedi.

La sentenza definitiva arriva dai piedi di De Bruyne, che approfitta di un regalo di Odergaard, triangola con Haaland, e batte Ramsdale col sinistro.

Il tris fa in modo che il City abbassi le proprie pretese, cominciando a gestire la gara. L’Arsenal trova comunque il modo per accorciare il risultato con Holding, che da azione d’angolo colpisce da fuori e batte Ederson.

⚽️ We've pulled one back



👊 Holding with a lovely curled finish



🔵 3-1 🔴 (86) pic.twitter.com/YJYhUvW45w — Arsenal (@Arsenal) April 26, 2023

Ci pensa Haaland a ristabilire le sorti, con un tocco facile facile su assist di Foden.

La vittoria permette agli “Sky Blue” di avvicinare l’Arsenal in classifica e portarsi a -2, ma con una gara in meno. La squadra di Manchester è in corsa per vincere tutto.

Highlights e Video gol di Manchester City-Arsenal 4-1

Il tabellino di Manchester City-Arsenal 4-1

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Stones; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish.

. A disposizione: Ortega Moreno, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Foden, Palmer, Lewis

Allenatore: Guardiola

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Gabriel, Holding, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

. A disposizione: Turner, Tierney, Kiwior, Jorginho, Smith Rowe, Vieira, Nelson, Trossard, Nketiah

Allenatore: Arteta

Marcatori: 7′, 54′ De Bruyne (M), 45+1′ Stones (M), 86′ Holding (A)