Video Gol Highlights Manchester City-Arsenal 1-0: Sintesi 17-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di Manchester City – Arsenal 1-0, 5° giornata di Premier League: il Manchester City vince 1-0 contro l’Arsenal all’Etihad Stadium, nel big match della giornata di Premier League. Decisivo il gol di Sterling nel primo tempo. Citizens che risalgono in classifica a quota 7, Gunners fermi a quota 9.

Va agli uomini di Guardiola l’altro big match di giornata di Premier League dopo il Derby di Liverpool. Battuto in casa 1-0 l’Arsenal di Arteta, grazie alla rete di Sterling. Partita equlibrata nelle occasioni, ma ce ha visto venire fuori la maggior cifra tecnica dei Citizens.

Sintesi di Manchester City – Arsenal 1-0, 5° giornata di Premier League

Il City parte subito bene, sfiorando il vantaggio subito al 1° con un sinistro di poco a lato di Mahrez e un colpo di testa alto di Aguero al 7°. Al 23° ripartenza Citizens, Aguer allarga per Foden in area che carica il destro respinto da Leno, ma sul tap-in è lesto Sterling a depositare in rete l’1-0. Risposta Gunners con Saka che impegna Ederson con un sinistro potente in area. Minuto 27 Cancelo serve Mahrez in area, para Leno in sicurezza. Al 34° Aguero ancora per Foden in area, attento Leno che respinge il tiro del giovane talento inglese. Minuto 40° bel filtrante di Aubameyang per Saka, che scarica il tiro ma Ederson è attento.

Nella ripresa si scuote l’Arsenal che al 46° si fa pericoloso con un colpo di testa di Pepé su cross di Aubameyang, ma che non sorprende Ederson. Al 55° sempre l’attivissimo Mahrez prova la botta di mancino da fuori, para Leno. Fase centrale del secondo tempo molto combattuta ma confusa e in cui non accade molto, con il City che controlla e l’Arsenal che non riesce a pungere per il pari. Al 69° ci prova da piazzato David Luiz ma il pallone termina alto. Minuto 82 Pepé sfiora il pari con un sinistro di poco a lato su calcio di punizione. Termina 1-0 a favore del Manchester City, a cui basta la rete di Sterling.

Video Gol Highlights di Manchester City – Arsenal 1-0, 5° giornata di Premier League

Il tabellino di Manchester City – Arsenal 1-0, 5° giornata di Premier League

MANCHESTER CITY – ARSENAL 1-0

MANCHESTER CITY (3-1-4-2): Ederson, Walker, Ruben Dias, Aké, Rodri, Mahrez, Foden (9° Fernandinho), B.Silva, Cancelo, Sterling, Aguero (65° Gundogan)

ARSENAL (4-3-3): Leno, Tierney, Gabriel, David Luiz, Bellerin, Saka, Xhaka (83° Partey), Dani Ceballos, Aubaemyang, Willian (69° Lacazette), Pépé (83° Nketiah)

GOL: 23° Sterling (M)

AMMONITI: Rodri (M), Cancelo (M), Ruben Dias (M), Aké (M), Partey (A)

ESPULSI:

