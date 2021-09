Video Gol Highlights Malmo-Juventus 0-3: Sintesi 14-09-2021

Video Gol e Highlights di Malmo-Juventus: termina 0-3 la sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi (Gruppo H) di Champions League tra gli azzurri di John Dahl Tomasson e i bianconeri di Massimiliano Allegri. A decidere il match dell’Eleda Stadion di Malmo sono le reti, tutte nel primo tempo, di Alex Sandro, Dybala (rigore) e Morata.

Dopo un inizio a dir poco sconcertante in Serie A che l’ha vista pareggiare contro l’Udinese alla prima giornata di campionato e perdere contro Empoli e Napoli alla seconda e alla terza, la Juventus di Massimiliano Allegri rialza la china e batte 3 a 0 il modesto Malmo di John Dahl Tomasson nella prima giornata della fase a gironi (Gruppo H) della Champions League 2021-2022. A decidere il match dell’Eleda Stadion sono i gol, tutti nel primo tempo, di Alex Sandro, Dybala (rigore) e Morata.

Malmo-Juventus 0-3, 1° giornata fase a gironi (Gruppo H) Champions League 2021-2022.

Sintesi di Malmo-Juventus 0-3

Al 10′ Juve pericolosa con Dybala che scatta bene sul lancio di Morata ma di sinistro non riesce a trovare lo specchio della porta. Al 17′ si vede anche il Malmo con Rieks che calcia al volo non riuscendo a trasformare in rete un ottimo cross di Berget.

Al 23′ la Juventus passa in vantaggio con Alex Sandro che corregge in rete, di testa, un perfetto cross dalla destra di Cuadrado. 4 minuti più tardi ci prova Rabiot dalla distanza, ma il suo sinistro finisce fuori. Pochi istanti dopo Alex Sandro stoppa bene un lancio lungo di Bonucci e calcia in porta non trovando però l’angolino basso alla sinistra di Diawara.

Al 38′ sempre Juve in avanti con Locatelli che scambia bene con Morata al limite dell’area svedese, ma il suo destro finisce sui cartelloni pubblicitari. A due minuti dalla fine del primo tempo, il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla Vecchia Signora per fallo di Nielsen su Morata; sul dischetto si presenta Dybala che batte Diawara e fa 0-2.

Nell’unico minuto di recupero concesso da Dias c’è tempo per lo 0-3 di Morata che approfitta della non perfetta difesa del Malmo e batte Diawara con un delicato tocco di destro che termina la sua corsa nell’angolino alto alla destra del portiere svedese.

Al 51′ Alex Sandro imbuca per Morata che calcia di sinistro spedendo però la palla in tribuna. 10 minuti dopo triangolazione perfetta Cuadrado-Dybala-Morata con quest’ultimo che calcia in porta trovando la pronta risposta di Diawara che nega ai bianconeri la rete dello 0-4.

Al 70′ è Dybala a provarci con un bel sinistro a giro, ma il portiere del Malmo è attento e sventa la minaccia. Nei successivi 20 minuti la Juventus va spesso vicina allo 0-4, ma senza fortuna. Al termine dei tre minuti di recupero concessi, Dias fischia quindi la fine della partita: Juventus batte Malmo 3 a 0 grazie alle reti di Alex Sandro, Dybala e Morata.

Video Gol Highlights di Malmo-Juventus 0-3

Il Tabellino di Malmo-Juventus 0-3

Malmo (5-3-2): Diawara; Berget, Ahmedhodzhic, Nielsen, Brorsson, Rieks (76′ Olsson); Innocent (76′ Nanasi), Christiansen, Rakip (59′ Nalic); Birmancevic (59’Abubakari), Colak.

Allenatore: John Dahl Tomasson

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt (86′ Rugani), Alex Sandro; Cuadrado (82′ Kulusevski), Bentancur (68′ McKennie), Locatelli, Rabiot; Dybala (82′ Ramsey), Morata (67′ Kean).

Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Artur Dias (Portogallo)

Marcatori: 23′ Alex Sandro (J), 43′ RIG. Dybala (J), 46′ PT Morata (J)

Ammoniti: 39′ Brorsson (M), 43′ Nielsen (M), 58′ De Ligt (J)

Espulsi: nessuno.

