Video Gol Highlights Macedonia-Olanda 0-3: Sintesi Europei 21-6-2021

Video Gol e Highlights Macedonia-Olanda 0-3, 3° Giornata Gruppo C Europei 21-6-2021: Pandev si ritira, segna Depay, doppietta di Wijnaldum che supera Van Basten, De Boer agli ottavi come primo in classifica a punteggio pieno

L’Olanda batte la Macedonia alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam nella terza ed ultima giornata del Gruppo C della fase a gironi degli Europei.

E’ en plein per gli olandesi, che chiudono il girone come prima classifica, eliminando definitivamente i macedoni, che tornano a casa con zero punti conquistati.

Sintesi di Macedonia-Olanda 0-3

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli olandesi fanno possesso palla, mentre i macedoni si difendono con ordine e compatti nella propria metà campo e poi ripartono in contropiede con grande velocità.

Al 9′ minuto viene annullato una rete a Pandev per posizione di fuorigioco, bravo ad approfittare di una dormita della difesa avversaria.

I macedoni fanno paura in attacco, perché la difesa olandese è molto ballerina, ma Trajkovski viene fermato clamorosamente dal palo sul più bello.

Gol sbagliati, gol subito. Solita regola fissa, ineluttabile del Manuale del Calcio. Infatti, al 24′ minuto gli olandesi sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Depay, al termine di un bel contropiede ben orchestrato da Malen.

Di fatto, il gol taglia le gambe ai macedoni, che accusano il colpo, non riescono più ad essere aggressivi nel pressing e vanno in completa balia degli olandesi, che sono bravi ad addormentare la partita.

Il secondo tempo non potrebbe iniziare meglio di così per gli olandesi, che addirittura raddoppiano subito al 51′ minuto con Wijnaldum, questa volta su assist di Depay.

🇳🇱 Sum up Georginio Wijnaldum in three words 👇#EURO2020 pic.twitter.com/sZMcq2XHOD — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021

E al 58′ minuto gli olandesi calano il tris, ancora Wijnaldum, doppietta, superato Marco Van Basten nella classifica all time, tap in vincente sulla respinta del portiere alla conclusione di Malen.

🇳🇱 Selected scorers for the Netherlands:



⚽️2⃣5⃣ Georginio Wijnaldum

⚽️2⃣4⃣ Marco van Basten

⚽️2⃣4⃣ Dirk Kuyt#EURO2020 pic.twitter.com/upU8W8ciuh — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021

I macedoni scompaiono dal campo e gli olandesi divertono e si divertono continuando a macinare gioco ed occasioni con Weghorst, che colpisce la traversa.

Al 68′ minuto si scrive la storia: esce Pandev, che dice addio al mondo del calcio con la standing ovation dello stadio e la commozione dei propri compagni, Subito dopo, tra l’altro, viene annullato un altro gol ai macedoni di Churlinov.

🇲🇰 Goran Pandev bows out after 122 international appearances 👏👏👏#EURO2020 pic.twitter.com/ZCIRDembOy — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021

Nel finale la partita perde ritmo, diventa poco più di un allenamento per gli olandesi, anche perché i macedoni non hanno la forza di ribaltare l’azione.

Highlights e Video Gol di Macedonia-Olanda 0-3:

Tabellino di Macedonia-Olanda 0-3

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; S. Ristovski, D. Velkovski, Musliu, Alioski; Bardhi (Dal 78′ Nikolov), Ademi (Dal 78′ Stojanovski) Trickovski (Dal 56′ Churlinov), Elmas, Trajkovski (Dal 69′ Kostadinov); Pandev (Dal 68′ Hasani). All. Angelovski



OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij (Dal 46′ Timber), De Ligt, Blind; Dumfries (Dal 46′ Berghuis), F. De Jong (Dal 79′ Gakpo), Wijnaldum, Gravenberch, Van Aanholt; Malen (Dal 66′ Promes), Depay (Dal 66′ Weghorst). All. F. De Boer



Arbitro: Kovacs (Romania)

Gol: 24′ Depay (O), 51′ e 58′ Wijnaldum (O)

Assist: Malen, Depay

Ammoniti: S. Ristovski, Musliu, Alioski, Kostadinov

Migliori Bookmakers AAMS