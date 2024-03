Video Gol Highlights Maccabi-Fiorentina 3-4: Sintesi 7-3-2024

Video Gol e Highlights Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4, Andata Ottavi di finale Conference League: segnano Nzola, Seck, Kinda, Beltran, Khalaili, Mandragora e Barak

La Fiorentina batte il Maccabi Haifa al Bozsik József Stadion di Budapest nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Conference League.

Vittoria clamorosa da parte dei toscani, che riescono a farsi rimontare, rimontando e poi ribaltando una partita che sembrava già persa.

Sintesi di Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4

Out David, Hajal, Haziza, Hemed, Jaber, Menahem, Shuranov e Sundgren per Messay Dego, che schiera Simic, Seck e Gershon in difesa a protezione di Kaiuf, a centrocampo Kandil, Mohamed, Show e Cornud, mentre in attacco giocano Kinds, Pierrot e Khalaili.

Non ci sono Christensen, Kouame e Martinez Quarta per Vincenzo Italiano, che punta su Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa davanti a Terracciano, in mediana Mandragora e Duncan, sulla trequarti Ikone, Beltran e Gonzalez alle spalle di Nzola unica punta.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi tra due squadre che si affrontano a viso aperto. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa sono bravissimi in contropiede.

Al 2′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Nzola, che trova il gol del vantaggio sfruttando il perfetto cross di Kayode.

Grandissima reazione dei padroni di casa, che pareggiano al 12′ minuto con Seck sugli sviluppi di un calcio piazzato dopo il giallo a Mohamed.

La partita si accende con continui capovolgimenti di fronte e le occasioni di Pierrot e Ikone, clamorosamente poco cinici sotto porta.

Al 29′ minuto i padroni di casa completano la rimonta con Kinda, che ribalta il risultato approfittando dell’errore in marcatura di Kayode.

Gli ospiti accusano il colpo, si abbassano molto e vanno in balia dei padroni di casa, che nel finale sfiorano ancora la rete con Pierrot e Kandil, ma Terracciano si fa trovare pronto.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo anche più pazzo della prima frazione di gioco, visto che gli ospiti hanno voglia di rimontare contro padroni di casa propensi non solo a gestire.

Dopo i tentativi di Pierrot e Nzola, al 58′ minuto gli ospiti pareggiano con Beltran, che sfrutta la sponda di Nzola sul cross di Gonzalez.

Gli ospiti prendono coraggio e prendono in mano il pallino del gioco, si riversano nella metà campo avversaria e si rendono pericolosi con i clamorosamente poco cinici Nzola e Mandragora, nel mezzo Naor e Feingold sostituiscono Mohamed e Kandil.

Ma al 67′ minuto a segnare sono i padroni di casa con Khalaili con una meravigliosa giocata personale.

Gli ospiti, però, non muoiono mai, visto che, dopo il giallo a Show, al 73′ minuto pareggiano ancora con Mandragora, su assist di Biraghi.

Entrano Bonaventura, Belotti e Losovoy al posto di Duncan, Nzola e Kinda, al 79′ minuto viene espulso Show per doppia ammonizione, gialli anche per Milenkovic e Kayode, nel mezzo Barak, Podgoreanu e Sottil sostituiscono Mandragora, Khalaili e Ikone.

Al 95′ minuto gli ospiti riescono a segnare il gol vittoria con Barak, su assist perfetto di Bonaventura.

Highlights e Video Gol di Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4:

Tabellino di Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4

Maccabi Haifa (3-4-2-1): Keouf; Simic, Seck, Gershon; Kandil (19′ st Feingold), Cafumana, Mohamed (19′ st Naor), Cornud; Khalaili (40′ st Podgoreanu), Kinda (30′ st Lesovoy); Pierrot.

A disp: Nitzan, Fucas, Goldberg, Refaelov, Ben Shimol, Dahan All.: Dego



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Kayode; Duncan (29′ st Bonaventura), Mandragora (36′ st Barak); Ikoné (42′ st Sottil), Nico Gonzalez, Beltran; Nzola (29′ st Belotti).

A disp: Martinelli, Vannucchi, Dodo, Maxime Lopez, Infantino, Faraoni, Comuzzo, Parisi. All.: Italiano



Arbitro: Rumsas (Lituania)

Marcatori: 2′ Nzola (F), 12′ Seck (M), 29′ Kinda (M), 13′ st Beltran (F), 22′ st Khalaili (M), 28′ st Mandragora (F), 45’+5′ st Barak (F)

Ammoniti: Mohamed (M), Kayode (F), Milenkovic (F)

Espulsi: Cafumana (M) per doppia ammonizione al 35′ st

Note: match disputato in campo neutro (Bozsik Arena di Budapest) a causa del conflitto israelo-palestinese. Ammoniti per proteste Italiano (F) e Dego (M)