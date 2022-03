Video Gol Highlights Liverpool-Inter 0-1: Sintesi 8-3-2022

Video Gol e Highlights Liverpool-Inter 0-1, Ritorno Ottavi di finale Champions League: segna Martinez, ma i nerazzurri vengono eliminati, espulso Sanchez

Non basta una bella vittoria dell’Inter contro il Liverpool all’Anfield Road di Liverpool nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Infatti, in virtù della sconfitta per 2-0 di Milano, i nerazzurri vengono eliminati dalla competizione, mentre a qualificazione ai quarti di finale sono gli inglesi.

Sintesi di Liverpool-Inter 0-1

Out solo Bobby Firmino per Jurgen Klopp, che sceglie Diogo Jota in attacco con Manè e Salah, ma concede una chance a Jones in mediana con Fabinho e Thiago Alcantara. In difesa il quartetto è formato da Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce e Van Dijk e Matip al centro davanti a Alisson.

Intera rosa a disposizione per Simone Inzaghi, che si affida all’esperienza di Alexis Sanchez in attacco con Lautaro Martinez e di Vidal in mediana con Brozovic e Calhanoglu. Per il resto, spazio ai titolarissimi con Dumfries e Perisic sulle fasce e da Bastoni, Skriniar e De Vrij in difesa a protezione di Handanovic.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre pressano con la giusta aggressività, ma gli ospiti sembrano voler maggiormente attaccare con grande volontà, mentre i padroni di casa preferiscono gestire.

I padroni di casa sfiorano più volte il gol con Van Dijk e Matip, ma sia la traversa che la mancanza di cinismo nega la gioia del gol ai due difensori centrali, mentre Alisson si fa trovare pronto sul tentativo di Calhanoglu dopo il giallo di Dumfries.

Nel finale vengono ammoniti Salah e Vidal e gli ospiti rischiano ancora sul tentativo di Alexander-Arnold.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di D’Ambrosio per l’acciaccato De Vrij, ma a salire in cattedra è Lautaro Martinez, che fa il bello e il cattivo tempo lì davanti.

Infatti, dopo un po’ di sfortuna, al 61′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio proprio con un destro eccezionale di Lautaro Martinez sul secondo palo.

Si passa dall’esaltazione all’esasperazione per gli ospiti nel giro di pochi minuti, visto che al 64′ minuto viene espulso Alexis Sanchez per doppia ammonizione, che aveva ricevuto il primo giallo al termine della prima frazione di gioco.

Entrano Henderson e Keita per Thiago Alcantara e Jones e, dopo l’ammonizione di Mane, anche Gagliardini, Correa e Darmian per Brozovic, Lautaro Martinez e Dumfries.

La superiorità numerica cambia radicalmente il copione della partita, visto che i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco e sfiorano ancora il gol con Salah, che colpisce il palo.

Escono anche Calhanoglu e Diogo Jota per Vecino e Luis Diaz e, dopo il giallo comminato a Bastoni, viene ammonito anche Gagliardini.

Tabellino di Liverpool-Inter 0-1

Liverpool (4-3-3): Alisson 6; Alexander-Arnold 6,5, Matip 6, Van Dijk 6,5, Robertson 6; Jones 6 (20′ st Keita 6), Fabinho 6, Thiago Alcantara 5,5; Salah 6,5, Jota 5,5 (38′ st Diaz 6), Mané 5.

Allenatore: Klopp 6



Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6,5, de Vrij 6 (1′ st D’Ambrosio), Bastoni 6; Dumfries 6 (30′ st Darmian 6), Vidal 6, Brozovic 6,5 (30′ st Gagliardini 6), Calhanoglu 6 (39′ st Vecino sv), Perisic 6,5; Martinez 6,5 (30′ st Correa 6), Sanchez 5,5.



Allenatore: Inzaghi 6,5

Arbitro: Lahoz

Marcatori: 17′ st Martinez (I)

Ammoniti: Jota (L), Vidal (I), Robertson (L), Mane (L), Bastoni (I), Gagliardini (I)

Espulsi: Sanchez (I) somma di ammonizioni

