Video gol highlights Liverpool-Flamengo 1-0: Firmino regala l’Intercontintale a Klopp. Reds campioni del mondo ai supplementari

Il Liverpool ha vinto il Mondiale per Club: la squadra di Klopp ha battuto in finale per 1-0 il Flamengo e si è agguidicato per la prima volta nella sua storia la ex Coppa interconintentale. Gara più equlibrata del previsto, risolta solo da un gol di Roberto Firmino nel primo tempo supplementare. 14° titolo internazionale per i Reds.

Nella finale del Mondiale per Club 2019 disputata in Qatar, i Campioni d’Europa del Liverpool battono 1-0 i Campioni del Sudamerica del Flamengo e si agguidicano per la prima volta il trofeo, dopo 3 finali perse. Gara che si è spinta fino ai tempi supplementari e che ha trovato la svolta solo al 99° con il vantaggio inglese.

La maggior intensità e cifra tecnica della squadra di Klopp hanno avuto la meglio, ma il Flamengo non ha sfigurato e ha giocato per buona parte del match quasi alla pari coi Reds. I brasiliani si sono dimostrati ordinati tatticamente e disciplinati e hanno saputo creare anche qualche potenziale occasione pericolosa agli avversari.

Il Liverpool è subito pericoloso dopo 40 secondi, quando Firmino si trova davanti alla porta da solo ma calcia alto da ottima posizione. I Reds partono meglio e nei primi 15 minuti creano altre due chance con Naby Keita e Alexander Arnold. Passato l’impatto, il Flamengo si stabilizza tatticamente e rende la sfida più accesa ed equlibrata.

Highlights: https://www.youtube.com/user/FIFATV/videos

La ripresa si apre nuovamente con un’occasione lampo per il Liverpool, ancora con Firmino che lavora bene la palla in area ma il tiro sbatte sul palo negandogli il vantaggio. Si fa vedere anche il Flamengo, che con Gabriel Barbosa crea la più grossa chance della partita per i brasiliani: sinistro preciso in area, Alisson deve superarsi e mettere in corner. Gli ultimi minuti dei regolamentari sono vibranti con un tiro violento di Hederson respinto da Diego Alves e un rigore non concesso al 94° per un presunto fallo di Rafinha su Mané.

Si arriva ai tempi supplementari e al 99° il Liverpool trova il match gol: da potenziale occasione Flamengo, parte il contropiede Reds con Mané che serve Roberto Firmino che in area è chirurgico col destro e firma l’1-0. Nei minuti finali chance sprecata dal giovane talento Lincoln per riaprire la partita. Il Liverpool chiude al meglio il suo 2019 europeo, compiendo il treble di coppe interazionali con la vittoria di Champions, Supercoppa Europea e Mondiale per Club.

