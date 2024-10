Video Gol Highlights Liverpool-Bologna 2-0: Sintesi 2-10-2024

Video Gol e Highlights Liverpool-Bologna 2-0, 2° Giornata Champions League: segnano MacAllister e Salah

Il Liverpool batte il Bologna all’Anfield Road di Liverpool nella seconda giornata della fase a girone unico di Champions League.

Seconda vittoria consecutiva per i Reds, mentre i felsinei non riescono a dare continuità al pareggio dell’esordio.

Sintesi di Liverpool-Bologna 2-0

Out Elliott e Chiesa per Arne Slot, che punta su Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson in difesa davanti a Alisson, ancora Gravenberch, Szoboszlai e MacAllister a centrocampo, si rivede Luis Diaz nel tridente d’attacco con Nunez e Salah.

Non ci sono Cambiaghi, De Silvestri, El Azzouzi, Ferguson e Pobega per Vincenzo Italiano, che schiera Posch, Beukema, Lucumi e Miranda in difesa a protezione di Skorupski, in mediana scelto Urbanski con Freuler e Moro, in attacco la punta è Dallinga con Orsolini e Ndoye ai lati.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla con una qualità incredibile, ma gli ospiti sono bravi in fase difensiva.

Dopo una rete annullata a Dallinga per posizione di fuorigioco, al 12′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con MacAllister, che trova il gol del vantaggio su assist di Salah.

Solo dopo il tentativo di Szoboszlai e il giallo a Van Dijk, finalmente gli ospiti alzano il baricentro e provano a reagire facendosi vedere in attacco con Ndoye, che viene fermato dalla traversa prima e dal palo poi, mentre nel finale vengono ammoniti anche Beukema e Konate.

Non cambia il copione della partita anche nel secondo tempo, visto che c’è tanta qualità in campo e le due squadre giocano a viso aperto.

Ci prova Nunez, poi Alisson alza la saracinesca su Orsolini, nel mezzo il giallo a Robertson, mentre entrano Diogo Jota, Casale, Aebischer, Gakpo e Tsimikas proprio per l’attaccante, il terzino sinistro, Urbanski, Beukema e Luis Diaz.

Dopo il giallo a Aebischer, al 75′ minuto i padroni di casa raddoppiano con il solito Salah, che si inventa una magnifica giocata personale.

Il secondo gol taglie le gambe agli ospiti in un finale caratterizzato dalle sostituzioni, che vedono coinvolti Dallinga, Ndoye, Orsolini, Alexander-Arnold e Szoboszlai uscire per Castro, Iling-Junior, Fabbian, Bradley e Jones, mentre viene ammonito Tsimikas.

Tabellino di Liverpool-Bologna 2-0

Tabellino di Liverpool-Bologna 2-0

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold (dal 40′ st Bradley), Van Dijk, Konatè, Robertson (dal 26′ st Tsimikas); Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai (dal 40′ st Jones), Diaz (dal 26′ st Gakpo); Nunez (dal 16′ st Diogo Jota). A disp.: Jaros, Kelleher, Quansah, Gomez, Endo, Morton, Nyoni. All.: Slot.



Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema (dal 16′ st Casale), Lucumì, MIranda; Moro, Freuler (dal 39′ st Fabbian), Urbanski (dal 16’st Aebischer); Orsolini, Dallinga (dal 34′ st Iling-Junior), Ndoye (dal 34′ st Castro). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, Erlic, Holm, Lykogiannis, Odgaard. All.: Italiano



Arbitro: Dabanovic (Montenegro)

Marcatori: 11′ Mac Allister (L), 30′ st Salah (L)

Ammoniti: Van Dijk (L), Beukema (B), Konatè (L), Robertson (L), Aebischer (B), Tsimikas (L)

Espulsi: –

