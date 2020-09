Video Gol Highlights Liverpool-Arsenal 3-1: Sintesi 28-9-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di Liverpool – Arsenal 3-1, 3° giornata di Premier League: Il Liverpool vince 3-1 contro l’Arsenal nel Monday Night della 3° giornata di Premier League. Ad Anfield i Reds vanno sotto al 25′ con un gol di Lacazette, ma ribaltano il punteggio in 6 minuti con Manè e Robertson nel primo tempo. A fine match sigillo di Diogo Jota. Liverpool a punteggio pieno con 9 punti.

Ad Anfield nel Monday Night del 3° turno di Premier League, il Liverpool batte meritamente l’Arsenal per 3-1 e conquista la terza vittoria di fila, salendo a 9 punti in classifica. I Gunners vano avanti con Lacazette, ma l’11 di Klopp domina e aggiusta subito il match prima con il pari di Mané e poi col gol di Robertson. Ripresa di controllo per i Reds, che chiudono la contesa al 88′ con un gioiello del neo acquisto Diogo Jota.

Sintesi di Liverpool – Arsenal 3-1

Il primo tempo è frizzante e giocato su un buon ritmo, il Liverpool fa la partita mentre l’Arsenal prova a colpire in ripartenza. La prima chance è per il team di Klopp al 15° con Mané che al volo impegna Leno su cross di Arnold. Al 20° sempre pericoloso il terzino dei Reds che complice una deviazione di Bellerin col destro colpisce la traversa. Al 25° l’Arsenal però passa avanti. Contropiede dei Gunners, Maitland-Niles sfonda sulla sinistra e mette in mezzo all’area, erroraccio di Robertson che serve indisturbato Lacazette che tutto solo batte Alisson per lo 0-1. Il Liverpool per non si scompone e appena dopo due minuti trova il pari. Minuto 27 azione insistita del Liverpool, Salah sfugge via in area e carica il sinistro, Leno respinge, ma sul tap-in è lesto Mané a ribadire in rete l’1-1. A 34° i padroni di casa vanno in vantaggio: azione sulla catena di destra, Arnold scodella in mezzo per Mané che manca il colpo, è bravo però Robertson ad inserirsi e a battere Leno da pochi passi per il 2-1.

La ripresa vede l’Arsenal provare a recuperare, sprecando anche alcune occasioni ghiotte. Al 58° in contropiede Lacazette si ritrova tutto solo davanti ad Alisson, il francese prova il pallonetto ma Alisson blocca. Al 63° imbucata di Ceballos sempre per Lacazette, ma ancora Alisson a dire di no all’attaccante avversario. Non accade più nulla, se non che al 88′ il Liverpool chiude la contesa: altro cross perfetto di Arnold, la difesa dell’Arsenal rinvia male e la palla finisce sul destro del neo entrato Diogo Jota che al volo firma il 3-1 finale.

Video gol highlights Liverpool – Arsenal 3 – 1

Il tabellino di Liverpool – Arsenal 3-1

LIVERPOOL – ARSENAL 3-1

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexaner-Arnold, Keita (79′ Milner), Fabinho, Winjaldum, Salah, Roberto Firmino (91′ Minamino), Mané (79′ Diogo Jota)

A disp: Milner, Adrian, Jones, Minamino, Jota, Origi, Williams. All.: Jurgen Klopp

ARSENAL (3-4-3): Leno, Tierney, David Luiz, Holding, Maitland-Niles, Xhaka (60′ Ceballos), Elneny, Bellerin, Aubameyang, Lacazette (74′ Nketiah), Willian (67′ Pépé)

A disp: Gabriel, Saka, Ceballos, Runarsson, Pepe, Nketiah, Kolasinac. All.: Mikel Arteta

GOL: 25′ Lacazette (A), 27′ Mané (L), 34′ Robertson (L), 88′ Diogo Jota (L)

AMMONITI: Mané (L), Alexander-Arnold (L), Bellerin (A), Ceballos (A)

ESPULSI:

ARBITRO: Craig Pawson (Inghilterra)

