Video Gol Highlights Lecce – Udinese 1-0 e Sintesi 28-04-2023

Video Gol e Highlights di Lecce – Udinese 1-0, 32° Giornata Serie A: Gabriel Strefezza regala la vittoria ai salentini e 3 punti fondamentali in ottica salvezza

Il Lecce di Baroni ritrova la vittoria in Campionato dopo oltre due mesi dall’ultima vittoria esterna ottenuta a Bergamo contro l’Atalanta il 19 febbraio per 2 a 1.

In casa i salentini non vincevano addirittura da 3 mesi e mezzo, era il 4 gennaio 2023 quando il Lecce sconfisse la Lazio per 2 a 1.

Dopo quella vittoria il Lecce nelle successive 8 giornate aveva collezionato 7 sconfitte ed 1 pareggio in casa contro la Sampdoria per 1 a 1.

La vittoria ridà morale e fiducia ai giallorossi in ottica salvezza e con questi 3 punti salgono a quota 31 punti. Il Lecce resta sempre al quintultimo posto ma allunga a +5 sul Verona terzultimo e +4 sullo Spezia.

Prosegue la stagione a risultati alterni per l’Udinese di Sottil che dopo aver battuto il Milan 3 a 1 era stata sconfitta dal Bologna 3 a 0 e poi dalla Roma con lo stesso risultato. Domenica scorsa i friulani avevano rifilato un netto 3 a 0 alla Cremonese in casa.

L’Udinese resta a 42 punti al 10° posto in classifica appaiata con Fiorentina e Torino.

Sintesi di Lecce – Udinese 1-0:

Baroni manda in campo il suo Lecce con il solito 4-3-3 con Falcone in porta e davanti a lui Umtiti e Baschirotto centrali. A destra c’è Gendrey e a sinistra Gallo. A centrocampo c’è capitan Hjulmand in cabina di regia affiancato da Blin e Oudin. In attacco il tridente formato da Colombo, Strefezza e Di Francesco.

Sottil schiera la sua Udinese con il 3-5-2 con Silvestri in porta e linea difensiva a 3 formata da Rodrigo, Bijol e Perez. A centrocampo c’è Walace in cabina di regia affiancato da Lovric e Samardzic. Sulla fascia destra c’è Ehizibue e a sinistra Udogie. In attacco Nestrovoski supportato da Pereyra.

Il Lecce inizia la partita con decisione e alla ricerca del gol mentre l’Udinese gioca in modo ordinato e per vie orizzontali non avendo nessun patema di classifica.

Nella prima mezz’ora non ci sono grosse occasioni da gol.

Al 35° c’è un colpo di testa di Bijol parato da Falcone.

Al 40° l’Udinese sfiora il vantaggio con Lovric in semirovesciata che impegna Falcone in un miracolo!

In apertura di ripresa Di Francesco di testa a tu per tu con Silvestri tira centrale tra le braccia del portiere friulano.

Passano due minuti e Di Francesco su assist di Strefezza buca la difesa friulana e mette il pallone in rete ma l’arbitro annulla il gol per fuorigioco.

Al 56° Baroni manda in campo Ceesay al posto di uno spento Colombo.

AL 62° Gendrey entra in area di rigore e viene atterrato da Udogie.

L’arbitro dopo il controllo al Var assegna il calcio di rigore per il Lecce.

Sul dischetto va Strefezza che con freddezza spiazza Silvestri e mette in gol per l’1 a 0 per i salentini!

Al 70° l’Udinese sfiora il pareggioc on Ehizibue che impegna Falcone ad una respinta di piedi.

Nel finale di partita il Lecce si difende bene e riesce a mantenere il risultato e preziosa vittoria.

Highlights e Video Gol di Lecce – Udinese 1-0:

Tabellino di Lecce – Udinese 1-0:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (67’ Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (77’ Gonzalez), Hjulmand (cap.), Oudin (77’ Maleh); Strefezza (77’ Banda), Colombo (56’ Ceesay), Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Askildsen, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Voelkerling, Cassandro.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo, Bijol (86’ Vivaldo), Perez (76’ Masina); Ehizibue; Samardzic (63’ Thauvin), Walace (76’ Ebosele), Lovric (63’ Arslan), Udogie; Pereyra (cap.); Nestrovoski. A disposizione: Padelli, Piana, Zeegelaar, Abankwah. Allenatore: Sottil

Marcatori: 62’ Strefezza (rig.);

Ammoniti: 7’ Bijol, 35’ Blin, 50’ Strefezza, 85’ Gonzalez, 91′ Ceesay

Arbitro: Marchetti;