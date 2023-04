Video Gol Highlights Lecce-Napoli 1-2: Sintesi 7-4-2023

Video Gol e Highlights Lecce-Napoli 1-2, 29° Giornata Serie A: decide l’autorete di Gallo dopo Di Lorenzo e Di Francesco

Il Napoli batte il Lecce allo Stadio Ettore Giardiniero di Lecce, conosciuto anche come Stadio Via del Mare, nel secondo anticipo del Venerdì Santo della ventinovesima giornata di Serie A, decimo turno del girone di ritorno.

I partenopei ringraziano per l’autogol decisivo degli avversari tornando alla vittoria dopo la clamorosa debacle di pochi giorni fa, allungando nuovamente in classifica, ora a meno quattro vittorie dal titolo, e presentandosi al meglio per il derby europeo.

E’ la sesta sconfitta consecutiva per i salentini, che avrebbero meritato sicuramente qualcosa al termine di una prestazione convincente, ma conservano otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Sintesi di Lecce-Napoli 1-2

Assenti Blin, Dermaku e Pongracic per Marco Baroni, che schiera Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo a protezione di Falcone, torna Maleh in mediana con Gonzalez e Hjulmand, chance per Oudin in attacco con Ceesay e Di Francesco.

Ancora infortunato Osimhen per Luciano Spalletti, che lancia Raspadori in attacco con Kvaratskhelia e il rientrante Lozano e Elmas a centrocampo con Lobotka e Anguissa, mentre in difesa ci sono i soliti Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Mario Rui davanti a Meret.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Infatti, il possesso palla degli ospiti risulta lento e con poche idee, mentre i padroni di casa sono sempre molto reattivi a centrocampo.

La prima palla gol è dei padroni di casa, ma Meret fa il fenomeno su Maleh e Baschirotto non trova la porta di testa.

Gol sbagliato, gol subito. Regola 2.0 del Manuale del Calcio. Alla prima occasione, gli ospiti sbloccano il risultato al 18′ minuto trovando il gol del vantaggio con il colpo di testa di Di Lorenzo su cross di Kim sugli sviluppi di un calcio di punizione di Mario Rui.

I padroni di casa provano a reagire, ma gli ospiti sono bravi a gestire il momento con un buon possesso palla, sfiorando nel finale il raddoppio con Lozano, sul quale è bravo Falcone.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, che si apre subito con il pareggio dei padroni di casa, firmato da Di Francesco al 52′ minuto, bravo a trovarsi al posto giusto al momento giusto sfruttando l’errore di Lobotka dopo la traversa di Ceesay.

Dopo il giallo di Lobotka, al 64′ minuto gli ospiti tornano in vantaggio con il clamoroso autogol di Gallo su un cross nemmeno perfetto di Mario Rui.

Entrano Simeone, Ndombele, che si fa subito ammonire, e Helgason al posto di Raspadori, Lozano e Gonzalez, e i padroni di casa si riversano nella metà campo avversaria sfiorando il pareggio con Umtiti.

Spazio per Askildsen, Strefezza, Persson e Politano al posto di Maleh, Oudin, Ceesay e l’infortunato Simeone, ma a rendersi pericoloso è il solito Elmas, che impegna Falcone prima del giallo a Umtiti e all’entrata in campo di Banda per Di Francesco.

Nel finale Olivera e Zerbin rilevano Mario Rui e Kvaratskhelia nella gestione del vantaggio avversaria.

Highlights e Video Gol di Lecce-Napoli 1-2:

Tabellino di Lecce-Napoli 1-2

Lecce (4-3-3): Falcone 5,5; Gendrey 5,5, Baschirotto 6, Umtiti 6, Gallo 5,5; Gonzalez 5,5 (26′ st Helgason 6), Hjulmand 6, Maleh 6 (35′ st Askildsen sv); Oudin 6 (35′ st Strefezza sv), Ceesay 5,5 (35′ st Voelkerling sv), Di Francesco 7 (43′ st Banda sv). A disp.: Bleve, Brancolini, Cassandro, Ceccaroni, Colombo, Lemmens, Pezzella, Romagnoli, Tuia. All.: Baroni.



Napoli (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6,5, Kim 6,5, Mario Rui 6 (49′ st Olivera sv); Anguissa 6, Lobotka 6, Elmas 6; Lozano 6 (21′ st Ndombele 6), Raspadori 6 (21′ st Simeone sv e 38′ st Politano sv), Kvaratskhelia 6 (49′ st Zerbin sv). A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Jesus, Ostigard, Zedadka, Demme, Gaetano, Zielinski. All.: Spalletti.



Arbitro: Manganiello

Marcatori: 18′ Di Lorenzo (N), 7′ st Di Francesco (L), 19′ st aut. Gallo (N)

Ammoniti: Gendrey, Umtiti (L), Ndombele (N)

Espulsi: –