Video Gol Highlights Lecce – Inter 0-4 e Sintesi 25-02-2024

Video Gol e Highlights di Lecce – Inter 0-4, 25° Giornata di Serie A: l nerazzurri ottengono la 7° vittoria consecutiva e restano saldamente al comando a +9 sulla Juventus.

L’Inter di Simone Inzaghi scende in campo al Via del Mare di Lecce con un ampio turn over e batte agevolmente i salentini mettendo a segno un poker di gol.

I nerazzurri in questo 2024 continuano il filotto di vittorie consecutive che diventano 10 in altrettante partite giocate: 7 vittorie in campionato, 2 in Supercoppa Italiana e 1 in Champions.

L’Inter resta a + 9 sulla Juventus e mercoledì recupererà a San Siro il match contro l’Atalanta di Gasperini e potrebbe portarsi a +12.

Per il Lecce di D’Aversa arriva la 3° sconfitta consecutiva, l’8° sconfitta nelle ultime 10 partite di Campionato.

I salentini restano fermi a 24 punti e ora la zona retrocessione dista solo 4 punti con Cagliari, Verona e Sassuolo appaiate al penultimo posto con 20 punti.

Per il Lecce arrivano 3 scontri diretti salvezza a partire da domenica prossima a Frosinone per proseguire con il Verona in casa la domenica successiva e la Salernitana in trasferta a seguire.

Sintesi di Lecce – Inter 0-4:

Al 15° l’Inter passa subito in vantaggio.

Ottimo passaggio filtrante di Asllani per Lautaro Martinez che sul filo del fuorigioco brucia Touba e Gallo e batte Falcone.

Passano 5 minuti e Mkhitaryan di sinistro sfiora il palo alla sinistra di Falcone!

Al 31° ci prova Gallo di sinistro in controbalzo ma il pallone termina alto.

Al 38° viene ammonito Asllani per un fallo su Rafia.

Al 44° Asllani con una finta salta Rafia e prova il destro a giro ma il tiro è centrale e Falcone para.

Al 47° Sansone prova il sinistro a giro ma il pallone termina alto.

In apertura di ripresa Dimarco va via sulla sinistra e calcia di potenza ma Falcone ci mette i pugni.

Al 53° arriva il raddoppio dell’Inter!

Bisseck va via in contropiede e serve Sanchez che chiude il triangolo con Lautaro e mette il pallone in mezzo per Frattesi che non deve fare altro che spingerlo in rete!

Al 55° Inzaghi manda in campo Barella al posto di Asllani.

Al 56° D’Aversa fa subito 3 cambi: entrano Gonzalez, Kaba e Banda al posto di Touba, Rafia e Sansone.

Passa un minuto e l’Inter segna il 3° Gol!

Ripartenza velocissime con Frattesi che mette il pallone in mezzo e Lautaro in scivolata batte ancora Falcone.

Al 63° viene ammonito Mkhitaryan per un fallo su Gendrey.

Al 64° Piccoli prova il tiro di sinistro e il pallone termina di poco fuori.

Al 65° Inzaghi manda in campo Klaassen e Arnautovic al posto di Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

Al 66° Banda va via sulla sinistra, entra in area e prova il tiro che termina di poco a lato alla sinistra di Audero.

Al 68° l’Inter segna il 4° gol!

Calcio d’angolo battuto da Dimarco e De Vrij di testa batte Falcone!

Al 75° Falcone è chiamato al miracolo e nega a Carlos Augusto il gol dello 0 a 5!

Tabellino di Lecce – Inter 0-4:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba (12′ s.t. Gonzalez), Gallo; Blin, Ramadani (34′ s.t. Berisha), Rafia (12′ s.t. Kaba); Almqvist (32′ s.t. Oudin), Piccoli, Sansone (12′ s.t. Banda). All. D’Aversa

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi (31′ s.t. Akinsanmiro), Asllani (10′ s.t. Barella), Mkhitaryan (19′ s.t. Klaassen), Dimarco (31′ s.t. Buchanam); Lautaro (19′ s.t. Arnautovic), Sanchez. All. Inzaghi

Arbitro: Doveri di Roma

Marcatori: 15′ p.t. e 11′ s.t. Lautaro, 9′ s.t. Frattesi , 23′ s.t. De Vrij

Assist: 15′ p.t. Asslani, 9′ s.t. Sanchez, 11′ s.t. Frattesi, 23 s.t. Dimarco

Ammoniti: 3′ p.t. Sansone (L), 38′ p.t. Asllani (I), 18′ s.t. Mkhitaryan (I)