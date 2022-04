Video Gol Highlights Lazio-Torino 1-1: Sintesi 16-4-2022

Video Gol e Highlights Lazio-Torino 1-1, 33° Giornata Serie A: segnano Immobile e Pellegri

Solo un pareggio tra Lazio e Torino allo Stadio Olimpico di Roma nel posticipo serale della domenica della trentatreesima giornata di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno.

I biancocelesti non approfittano dei risultati di questo turno, racimolando il terzo risultato utile consecutivo ma, con cinquantasei punti, restano a sette punti di distanza dal quarto posto.

Terzo risultato utile consecutivo per i granata, che fermano un’altra big del campionato italiano a distanza di una settimana, si portano a quota quaranta punti e restano all’undicesimo posto in classifica.

Sintesi di Lazio-Torino 1-1

Non ce la fa Pedro per Maurizio Sarri, che conferma l’undici titolare della scorsa settimana con il tridente d’attacco costituito da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson, mentre in mediana ci sono Lucas Leiva e Luis Alberto con Milinkovic-Savic. In difesa scelto Patric al fianco di Acerbi e Lazzarri e Marusic sulle fasce, davanti a Strakosha.

Out Edera, Fares, Djidji, Mandragora, Praet e Warming per Ivan Juric, che rispolvera Izzo in difesa con Bremer e Rodriguez a protezione di Berisha, confermando Vojvoda sulle fasce e Ricci in mediana con Lukic e Pobega, ma lanciando Aina. In attacco scelto Brekalo alle spalle di Belotti.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno un pressing davvero aggressivo, che non permette ai padroni di casa di giocare la palla con la solita velocità e qualità.

Le due squadre lottano su ogni palla, le difese sono assolutamente compatte, non concedono spazi agli avversari, che faticano tantissimo a costruire occasioni e, addirittura, a farsi vedere sulla trequarti.

Proprio per questo, infatti, possono risultare fondamentali e decisivi i calci piazzati, come accade alla mezz’ora quando Bremer colpisce il palo di testa sul cross di Rodriguez e subito dopo Vojvoda non trova la porta sulla bella azione dalla parte opposta di Aina.

Nel finale della prima frazione di gioco c’è tempo per una bella parata di Berisha sul tentativo di Milinkovic-Savic e per l’infortunio di Patric, che viene sostituito da Luiz Felipe.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Pellegri, poi subito ammonito, e Zima al posto di Belotti e Izzo.

Dopo una grande parata di Strakosha su Lukic, al 55′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio proprio con Pellegri su sviluppi di un calcio d’angolo di Rodriguez.

I padroni di casa provano a reagire soprattutto attraverso le sostituzioni, visto che inseriscono Basic e Cataldi al posto di Lucas Leiva e Luis Alberto, ma stasera Berisha decide di fare il fenomeno e compie due miracoli su Milinkovic-Savic e Marusic.

Subentrano anche Singo, Buongiorno e Romero al posto di Aina, Pobega e Felipe Anderson, vengono ammoniti Lukic e Immobile, che al 92′ minuto riesce pareggiare di teta su cross di Milinkovic-Savic.

All’ultimo secondo addirittura i padroni di casa sfiorano la grande rimonta con una botta da fuori area di Cataldi.

Highlights e Video Gol di Lazio-Torino 1-1:

Tabellino di Lazio-Torino 1-1

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Acerbi, Patric 6 (43′ Luiz Felipe), Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva 6 (24′ st Cataldi), Luis Alberto 5,5 (24′ st Basic); Felipe Anderson 5,5 (40′ st Romero), Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Sarri



Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo 6,5 (7′ st Zima), Bremer, Rodriguez; Vojvoda, Lukic, Ricci, Aina 6,5 (29′ st Singo); Pobega 6 (42′ st Buongiorno), Brekalo; Belotti 5 (1′ st Pellegri).

Allenatore: Juric



Arbitro: Prontera

Marcatori: 11′ st Pellegri (T), 45’+2 st Immobile (L)

Ammoniti: Pellegri (T), Immobile (L), Lukic (T)

Espulsi: