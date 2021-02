Video Gol Highlights Lazio-Sampdoria 1-0: Sintesi 20-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Lazio-Sampdoria 1-0, 23° Giornata Serie A: la decide Luis Alberto

La Lazio batte la Sampdoria allo Stadio Olimpico di Roma nel primo anticipo del sabato della ventitreesima giornata di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

Vittoria fondamentale per i biancocelesti, che cancellano la sconfitta della scorsa settimana preparandosi al meglio alla competizione europea ed entrando, seppur momentaneamente, nelle prime quattro della classifica.

I liguri vengono frenati nella propria corsa verso la salvezza dopo due risultati utili consecutivi, ma conservano un vantaggio di quindici punti sulla zona retrocessione.

La sintesi di Lazio-Sampdoria 1-0

E’ una partita abbastanza equilibrata nel primo tempo, quasi bloccata per gran parte della frazione di gioco, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa provano a fare possesso palla, ma la fase difensiva degli ospiti è assolutamente perfetta.

A sbloccare il risultato è Luis Alberto, che trova il gol del vantaggio al 25′ minuto, su assist di Milinkovic-Savic, al termine di un bel contropiede, nell’azione successiva al miracolo di Audero sulla conclusione dello spagnolo.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia degli avversari, risultando molto contratti e sbilanciati nelle distanze tra i reparti.

I padroni di casa provano ad approfittarne, ma Immobile, Marusic e Milinkovic-Savic non trovano la zampata vincente, mentre gli ospiti si fanno vedere in attacco con il solo impreciso Quagliarella.

Cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti reagiscono con grande carattere e personalità, prendendo in mano il possesso della palla e attaccando a testa bassa i padroni di casa, che si difendono compatti non lesinando a ripartire in contropiede.

A divorarsi il gol del pareggio sono prima Quagliarella e poi Jankto, clamorosamente poco cinici sotto porta, ma non fanno certamente meglio i padroni di casa con Muriqi e Fares.

Video Gol Highlights di Lazio-Sampdoria 1-0

https://oms.korafact.com/embed/OWkiLDtqr0TZc

Il tabellino di Lazio-Sampdoria 1-0

Marcatori: 24’ Luis Alberto (L)

Assist: 24’ Milinkovic (L)

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva (63’ Escalante), Luis Alberto (Al 63’ Muriqi), Lulic (55’ Fares); Correa (55’ Akpa Akpro), Immobile (86’ Caicedo).

All.: Inzaghi.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Ferrari, Yoshida (45’ Bereszynski), Colley, Augello; Candreva (81’ Torregrossa), Silva, Ekdal; Ramirez (45’ Jankto); Keita (67’ Damsgaard), Quagliarella.

All.: Ranieri.

Arbitro: Massa (sez. Imperia).

Ammoniti: A. Silva (S), Lulic (L), Ekdal (S), Colley (S), Marusic (L), Patric (L).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

