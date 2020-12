Video Gol Highlights Lazio-Napoli 2-0: sintesi 20-12-2020

La Lazio batte il Napoli allo Stadio Olimpico di Roma nel posticipo serale e nel secondo big match e scontro diretto della tredicesima giornata di Serie A.

Continua il bruttissimo momento dei partenopei, che perdono la seconda partita consecutiva in campionato e, soprattutto, il quarto scontro diretto d’alta classifica in stagione.

I biancocelesti tornano alla vittoria dopo due partite, in cui avevano collezionato solo un punto, ma conquistando il secondo risultato utile consecutivo.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa entrano in grande con grande aggressività, mentre gli ospiti sembrano apatici e senza grandi idee.

Così, i padroni di casa ne approfittano per prendere in mano il pallino del gioco ed attaccare a testa bassa la difesa degli ospiti, che traballa sui colpi di Immobile, leggermente impreciso.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 9′ minuto quando i padroni di casa sbloccano il risultato passando in vantaggio proprio con Immobile, imperioso stacco di testa su cross perfetto di Marusic.

Solo dopo un colpo di testa di Luis Felipe, che non trova la porta sugli sviluppi di un calcio piazzato, gli ospiti finalmente reagiscono con un possesso palla di maggiore qualità, obbligando gli avversari ad abbassarsi molto per chiudere tutti gli spazi.

Nonostante la compattezza difensiva, i padroni di casa soffrono molto la rabbia degli ospiti, che sfiorano il pareggio con Fabian Ruiz e Zielinski, ma Reina fa il fenomeno e salva il risultato, risultando comunque pericolosi in attacco con una furbata di Caicedo.

Nel secondo tempo calano sensibilmente i ritmi di gioco, visto che gli ospiti sono fin troppo lenti in fase di impostazione e i padroni di casa sono ordinati nelle due fasi e pressano con insistenza gli avversari.

Al 56′ minuto i padroni di casa trovano il gol del raddoppio con Luis Alberto, servito da Immobile dopo il recupero palla di Escalante sull’errore in uscita di Mario Rui.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che dominano in campo, anche a causa dell’apatia degli ospiti, che non ne azzeccano due di seguito.

Solo nel finale gli ospiti si rendono pericolosi con un tiro centrale di Petagna, facile per Reina, mentre Lazzari è poco cinico al termine di un bel contropiede.

LAZIO-NAPOLI 2-0

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (40′ st Patric), Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (40′ st Akpa Akpro), Escalante (35′ st Cataldi), Luis Alberto, Marusic; Caicedo (22′ st Muriqi), Immobile (35′ st Pereira). A disp.: Strakosha, Alia, Acerbi, Armini, Franco, Adeagbo, D. Anderson. All.: Inzaghi.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly (10′ st Manolas), Mario Rui (19′ st Ghoulam); Fabian Ruiz, Bakayoko (19′ st Lobotka); Politano (10′ st Elmas), Zielinski, Lozano (29′ st Malcuit); Petagna. A disp.: Meret, Contini, Hysaj, Rrahmani, Demme. All.: Gattuso.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 9′ Immobile (L), 11′ st Luis Alberto (L)

Ammoniti: Hoedt (L), Lozano (N), Escalante (L), Koulibaly (N), Immobile (L), Lobotka (N), Lazzari (L)

Espulsi:

Note:

