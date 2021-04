Video Gol Highlights Lazio-Milan 3-0: sintesi 26-04-2021

Il Risultato di Lazio-Milan 3-0: un autentico disastro, in tre parole la descrizione di questa trasferta rossonera. Correa colpisce due volte, una ad ogni alba di frazione e Immobile chiude i giochi e così la Lazio torna in corsa per la Champions, mentre il Milan scende al terzo posto con Juventus e Napoli. Quasi nessuno con la sufficienza: poca attenzione, poca cattiveria e troppi errori dietro e avanti.

La Sintesi di Lazio-Milan 3-0

Dopo venti secondi Calhanoglu ha la prima occasione del match, ma il suo potente destro da fuori viene respinto da Reina. L’ex portiere di Milan e Napoli fa poi suo un corner dal quale nasce il gol del vantaggio laziale al 2° minuto: Immobile e Correa scambiano sulla trequarti e l’argentino, pur inciampando, riesce a segnare dribblando Donnarumma.

Al 5° Immobile sfiora il 2-0 con un gran destro respinto da Donnarumma e al 12° Correa manca la doppietta mandando oltre la traversa, da buona posizione, un gentile dono di Hernandez che non spazza il pallone e, fattoselo rubare da Milinkovic-Savic, sbaglia nuovamente pur anticipando il serbo.

Il Milan cerca di riprendersi e dopo la mezz’ora ha un’enorme opportunità ancora con Calhanoglu, lanciato bene da Saelemaekers che non tira subito e, dopo aver fatto sedere i difensori biancocelesti, regala la sfera a Reina con una conclusione inguardabile.

Al 35° Saelemaekers cerca il gol senza fortuna, tiro troppo debole che Reina fa suo, mentre al 40° Hernandez manda alle stelle una discreta opportunità: al 43° Lazzari raddoppia in contropiede, ma il VAR annulla per il lieve offside dello stesso terzino al momento del passaggio di Correa.

Scampato il pericolo, il Milan torna in avanti e proprio nel primo e unico minuto di recupero della prima frazione va ancora vicino al pareggio con una bella combinazione volante tra Mandzukic, Saelemaekers e Calhanoglu, il cui tiro di prima viene ancora parato dal portiere laziale. Il primo tempo termina qui.

Così come accaduto nella prima frazione, anche ad inizio ripresa, al 51°, la Lazio trova immediatamente il raddoppio con Correa: Luis Alberto ruba la palla a Calhanoglu e lancia Correa che salta Tomori, entra in area e segna con un missile sotto la traversa. Sembrava esserci un fallo dello spagnolo sul turco, anche netto, ma il VAR stavolta non ravvisa alcunché di irregolare.

Al 56° Correa manca la tripletta, negatagli da Donnarumma con le dita della mano dopo l’ennesimo inserimento in area dalla destra. Dopo quest’azione, non accade più granché: i laziali d’ora in poi saranno raramente insidiosi e men che meno i rossoneri, che cercano la porta con Calhanoglu e Calabria senza mai essere precisi.

Al 79° è Luis Alberto ad avere un’improvvisa chance per il tris, ma manda alto da buona posizione. Incredibile, invece, l’opportunità per Immobile all’80°: lanciato dallo spagnolo, il centravanti campano coglie il palo con un pallonetto di gran pregio.

Il Milan cerca di riaprire i conti e Tonali sfiora il palo all’84°, ma Immobile si riscatta trovando il 3-0 dopo tre minuti: Lazzari confezione l’ennesimo contropiede biancoceleste e, giunto al limite dell’area, serve il numero 17 per il preciso piatto destro che finisce nell’angolo lontano.

L’unico sussulto rossonero è una traversa colta da Kessié con un preciso colpo di testa su azione d’angolo al 90°, troppo poco. Il match termina al 93°.

Il Video Gol Highlights di Lazio-Milan 3-0

Il Tabellino di Lazio-Milan 3-0

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (89′ Cataldi), Luis Alberto (89′ Akpa Akpro), Lulic (68′ Fares); Correa (76′ Pereira), Immobile (89′ Muriqi). Allenatore: Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria (70′ Dalot), Kjaer (74′ Romagnoli), Tomori, Hernandez; Bennacer (70′ Tonali), Kessié; Saelemaekers (63′ Diaz), Calhanoglu, Rebic; Mandzukic (63′ Leao). Allenatore: Pioli

Marcatori: 2′ e 51′ Correa e 87′ Immobile

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Acerbi e Milinkovic-Savic

