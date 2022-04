Video Gol Highlights Lazio-Milan 1-2: sintesi 24-04-2022

Video Gol e Highlights Lazio-Milan 1-2: è stata una partita ottimamente giocata, dai rossoneri, e vinta al fotofinish contro un avversario partito meglio, ma pian piano abbassatosi troppo ed eccessivamente modificato da Sarri con cambi insensati.

Immobile segna subito, ma nella ripresa il Milan, venuto poi fuori alla distanza, ribalta il match con Giroud ad inizio ripresa e Tonali in pieno recupero. Tante le chance create dai rossoneri e due gli errori evidenti dell’arbitro Guida, un rosso non dato a Strakosha ed un rigore non dato per una mano malandrina di Luis Alberto; questa sera nessuna recriminazione.

Il Milan torna in vetta alla classifica con 74 punti e ora attende il recupero dell’Inter contro il Bologna. Dal prossimo weekend, con tutte le squadre a 34 partite, nessuno potrà più sbagliare. Il Napoli, a -7 dalla vetta e a -5 dal 2° posto, è ormai fuori dai giochi.

La Sintesi di Lazio-Milan 1-2

La partenza è favorevole ai biancocelesti, già in vantaggio al 4° con il solio Immobile, che batte Maignan deviando in rete un cross di Milinkovic-Savic.

A parte questo e poco altro, è il Milan a fare maggiormente la partita, ma manca sempre la cattiveria sotto porta e da fuori area, vedi il tiro di Kessié dopo la mezz’ora sul quale Strakosha si distende agevolmente, oppure la fortuna, come nel caso del missile di Hernandez al 44° ancora respinto in grande stile dal portiere di casa.

C’è Giroud a rendersi pericoloso per due volte, nel giro di un quarto d’ora, ma i suoi pur buoni colpi di testa sfiorano soltanto il palo. Leao va a strappi, forse troppo, e per due volte va al tiro trovando prima l’esterno della rete e poi ancora l’ottimo Strakosha, ammonito dopo otto minuti per un fallo di mano in area forse meritevole di un cartellino rosso.

C’è poi da dire anche che al 39° Guida non concede un rigore al Milan per un fallo di mano di Luis Alberto su un tiro di Diaz, ma ormai le regole sono soggettive e ognuno fa come vuole.

La partita la comandano i rossoneri, ma il risultato, malgrado gli sforzi, è sempre 1-0 per la Lazio e tale resta fino al termine del primo tempo.

I rossoneri trovano subito il pareggio grazie ad una partenza propositiva: Leao parte sulla sinistra seminando Lazzari e crossa sul primo palo per Giroud, che devia da pochi passi battendo Strakosha.

La Lazio viene a poco a poco annichilita dal pressing avversario, che porta alla creazione di numerose occasioni: al 59° Radu salva sulla linea un tocco di Kessié su azione d’angolo e al 60° Messias sfiora ancora il palo con un sinistro scoccato dopo una bella azione avversaria con tanto di due avversari saltati.

La pressione del Milan, tuttavia, ad un certo punto si esaurisce per una lunga frazione di tempo e così non vengono più create occasioni pericolose fino a quando Strakosha sventa con due grandi interventi le potenti conclusioni sferrate da Leao prima e Rebic poi, tra l’84° e l’85°.

Successivamente a mancare il gol di un soffio sono Ibrahimovic ed Hernandez: entrambi, il primo anche grazie ad una deviazione, mancano di poco il brersaglio con conclusioni oltre la traversa di poco.

I rossoneri meritano di vincere e lo fanno al 92°: Rebic ruba palla e serve Ibrahimovic, che a sua volta trova in area Tonali pronto allo stop e al tiro vincente. Gli ultimi minuti, altri tre considerando i cinque di recupero, passano senza altre emozioni.

Highlights e Video Gol di Lazio-Milan 1-2

Il Tabellino di Lazio-Milan 1-2

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari (80′ Hysaj), Patric (80′ Luiz Felipe), Acerbi, Radu (63′ Marusic); Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (60′ Cataldi), Luis Alberto (60′ Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Messias (71′ Krunic), Diaz (68′ Rebic), Leao (86′ Saelemaekers); Giroud (68′ Ibrahimovic). Allenatore: Pioli

Marcatori: 4′ Immobile, 50′ Giroud e 92′ Tonali

Arbitro: Guida

Ammoniti: Strakosha, Tomori, Lucas Leiva, Cataldi, Kalulu, Ibrahimovic e Tonali